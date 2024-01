Das Eröffnungskonzert gestalten etwa Martha Argerich mit dem "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns sowie das Chamber Orchestra of Europe mit zwei Symphonien von Hausgott Joseph Haydn. Andreas Tischler / Vienna Press

Im wintersilbrigen Wien hat am Mittwoch das Eisenstädter Herbstgold-Festival seine heurigen Pläne präsentiert. So versammelt Intendant Julian Rachlin zum vierten Mal seit Amtsantritt 2021 von 11. bis 22. September das Who's Who der Klassikzunft in der burgenländischen Landeshauptstadt. Klingende Namen wie Starbariton Bryn Terfel, Pianolegende Martha Argerich oder der Cellovirtuose Gautier Capuçon werden sich in Schloss Esterhazy die Palastklinke in die Hand geben.

Die achte Ausgabe hat Rachlin unter das amouröse Motto "Verführung" gestellt. "Ich möchte, dass sich die Künstler musikalisch austoben können", unterstrich der Intendant seinen Ansatz bei der Auswahl der Musizierenden. Das Eröffnungskonzert gestalten etwa Martha Argerich mit dem "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns sowie das Chamber Orchestra of Europe mit zwei Symphonien von Hausgott Joseph Haydn. Ein Stammgast in Eisenstadt ist indes das Janoska Ensemble, das am 12. September mit dem Romni-Orchester 100 Gipsy Violins musiziert.

Rachlin als Violinist und Dirigent

Intendant Rachlin ist in seiner zweiten Profession als Violinist am 19. September mit Kollegen mit Werken von Beethoven und Penderecki zu hören. Und am anderen Ende des Programmbogens, am 21. und 22. September, steht Rachlin dann in seiner dritten künstlerischen Existenz, der des Dirigenten, am Pult zweier Klangkörper. Am ersten Abschlusstag spielt das Philharmonia Orchestra London mit ihm Mendelssohn und Mozart.

Tags darauf beendet das Jerusalem Symphony Orchestra, dem Rachlin als Chefdirigent vorsteht, unter anderem mit Mieczyslaw Weinberg die Festtage. "Es war mir sehr wichtig, das Orchester nach Österreich zu holen. Ich weiß nicht, ob es in seiner 86-jährigen Geschichte jemals hier gespielt hat", betonte Rachlin die Bedeutung dieses Schritts in einer Zeit, in der Israel sich im Krieg mit der Hamas befinde.

Auseinandersetzung über totalitäres Regime

Ein weiterer Herbstgold-Debütant ist Bryn Terfel, der am 13. September einen Liederabend vorstellt. Und auch Schauspielliebling Karl Markovics wird heuer erstmals beim Festival zu erleben sein. Am 15. September setzt er sich mit verbotener Musik aus der NS-Zeit auseinander und ist beim Festival auch in einer Gesprächsrunde zu hören. Es gehe ihm darum, zu einer Auseinandersetzung darüber anzuregen, was ein totalitäres Regime anzurichten imstande ist. (APA, 10.1.2024)