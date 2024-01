(Kaffeehaus, mäßig besucht. An einem der Tische der frühere Bundeskanzler der Republik Österreich und nunmehrige Unternehmensberater Gusenbauer. Vor ihm auf dem Tisch ein weißer Porzellanbecher, aus dem er hin und wieder trinkt. Einige Tische weiter, vor einem aufgeklappten Laptop, ein junger Mann, der Gusenbauer unauffällig beobachtet. Gusenbauer spricht leise und meist unverständlich vor sich hin, das Gemurmel nur manchmal durch ein kurzes, lautes Lachen – "Ha!" – unterbrechend.

Nach einiger Zeit betritt eine junge Frau das Kaffeehaus, steuert auf den jungen Mann zu, begrüßt ihn mit Wangenküssen und setzt sich zu ihm.)

DIE JUNGE FRAU (nachdem sie sich umgeblickt hat, mit einer Kopfbewegung zu Gusenbauer): Ist das nicht dieser Dings?

DER JUNGE MANN (flüsternd): Still! Natürlich ist er’s. Schau nicht so auffällig hin!

(Pause)

GUSENBAUER: (Unverständliches Gemurmel, dann laut:) Ha! (Unverständliches Gemurmel)

DIE JUNGE FRAU:Was um Himmels willen tut er da?

DER JUNGE MANN:Er beratet sich.

GUSENBAUER (Unverständliches Gemurmel, dann halblaut): Sechs komma drei Millionen… Lächerlich, sechs komma drei Millionen… Freundschaftspreis… Zehn normal, mindestens zehn… Haufen Arbeit, Beratung, macht sich keiner einen Begriff… (Unverständliches Gemurmel, dann laut:) Insolvenz! Ha! (Unverständliches Gemurmel, dann halblaut:) Austricksen will er mich, das is’ alles… Nix zahlen will er … Drecksack… Wenn er mit der Quote durchkommt, hawedehre!… Kann ja kein Mensch leben davon… Kann ich um Sozialhilfe ansuchen… Hätt’ ich gleich Bundeskanzler bleiben können für so eine Gage… (Längere Zeit unverständliches Gemurmel, dann laut:) Bundeskanzler, ha! (Kurze Pause. Wieder halblaut:) Vielleicht wenn ich ihm auflauer’ irgendwo in der Nacht… Nein, bringt nix, so viel hat er nicht dabei in bar… Schwierig… (Längere Zeit unverständliches Gemurmel, dann laut, zum vorbeieilenden Kellner:) Gehen S’, bringen S’ mir noch einen!

KELLNER (verneigt sich, serviert den Becher ab)

GUSENBAUER (halblaut): Vielleicht sollt’ ich mich zusammentun mit wem … Mit diesem einen zum Beispiel, diesem… Wie heißt er wieder? … Den hat er ja auch … Fischer, genau, Fischer heißt er, Joschka Fischer … Guter Mann … Kriegserfahrener Mann … Wird er sich warm anziehen müssen, der Drecksack … (Laut:) Ha! (Unverständliches Gemurmel)

DIE JUNGE FRAU (zum jungen Mann): Was trinkt er da eigentlich?

DER JUNGE MANN:Kakao.

DIE JUNGE FRAU:Kakao?

DER JUNGE MANN (nickt): Benco. Ich hab’ gehört, wie er’s bestellt hat.

DIE JUNGE FRAU (entgeistert): Benco?

DER JUNGE MANN (nickt)

(Pause. Sie starren auf Gusenbauer.)

DIE JUNGE FRAU:Vielleicht eine Art Selbstbestrafung …

(Pause. Sie starren auf Gusenbauer.)

GUSENBAUER (unverständliches Gemurmel, dann laut:) Ha! (Unverständliches Gemurmel)

(Vorhang)

(Antonio Fian, 12.1.2024)