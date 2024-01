Till Lindemann sorgt mit einem neuen Videoclip für Aufregung. AFP/TOBIAS SCHWARZ

Als wären die Texte seines im November erschienenen Soloalbums Zunge nicht schlimm genug („Ich hab den Schwanz wieder drin, in meiner Tanzlehrerin"), sorgt der vergangenes Jahr mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Rammstein-Frontmann Till Lindemann nun mit einem Video für Aufregung. Der vor zwei Tagen auf Instagram online gegangene Clip zum Song Entre dos tierras stellt die Vergewaltigung einer im Gras liegenden Frau nach.

Lindemann, er performt mit blonden Dreads und im weißen Anzug, fixiert die Frau dabei brutal am Boden, hält ihr den Mund zu, und bewegt sich ruckhaft über ihr. Inzwischen ist das Video von Instagram verschwunden, auf dem Youtube-Kanal "Till Sexov and his adventures" ist der 15-sekündige Clip jedoch nach wie vor verfügbar.

Handgreiflichkeiten

In dem am Freitag auf Youtube onlinegegangenen vierminütigen Video zur Single, ein Cover des 90er-Jahre-Hits der spanischen Rockband Héroes del Silencio, fehlt die Szene. Es zeigt Lindemann aber (ab 1:20 Minute) beim handgreiflichen Umgang mit derselben Frau.

Till Lindemann

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte die vor einem dreiviertel Jahr gegen den Sänger erhobenen Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe untersucht, mangels zu Aussagen bereiter Betroffener das Ermittlungsverfahren jedoch eingestellt. Der Sänger hat sich seither mehrmals spöttisch auch auf der Bühne über die Vorwürfe geäußert und darauf angespielt. (red, 13.1.2024)