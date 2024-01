Ob Schnürlsamthosen, Krawatten oder Cardigans – die Jungen stehen auf das, was die Opas im Kasten liegen haben. Wieso ist das so?

Tyler, the Creator bleibt seinem Grandpa-Style schon seit einiger Zeit treu. Hier 2022 beim Besuch der Männermodenschau von Louis Vuitton. IMAGO/ABACAPRESS

In dieser Woche soll es um ein Phänomen gehen, das der Modesoziologie zu denken geben darf. Die Rede ist vom "Grandpa-Style". Die Generation Z bedient sich nämlich seit einiger Zeit an Kleidungsstücken, die sie alt aussehen lassen. Ob Schnürlsamthosen, Krawatten oder Cardigans – was früher in den Kästen der Alten gut aufgehoben war, ist nun nicht mehr vor den Jungen und der Social-Media-Plattform Tiktok sicher.

Anders gesagt: Als bestgekleideter Opa gilt derzeit ein 32-jähriger Rapper. Tyler, the Creator ist ein Kind der Neunzigerjahre, setzte aber in den vergangenen zwei Jahren gern auf Bundfaltenhosen, Krawatten und lederne Schnürschuhe von Paraboot. "Kaum jemand setzt den Grandpa-Style so gut um wie Tyler, the Creator", kommentierte letztens die "Vogue". Und: Der Musiker schaffe ein Gleichgewicht aus "farbenfrohen Prints, Vintage-Fundstücken und Trend-Pieces". Man könnte seinen Stil auch anders beschreiben: Tyler, the Creator kleidet sich wie ein kauziger New Yorker, Jahrgang 1940.

Der US-Amerikaner steht mit seiner Vorliebe nicht allein da. Laut der Social-Media-Plattform Pinterest ist die Suche nach Schlagworten wie "Grandad-Style" und "Grandad-Core" zuletzt um 60 bzw. 65 Prozent gestiegen. Das ist erst einmal erstaunlich: Wollen heute nicht alle möglichst frisch aussehen? Werden nicht Unsummen in Hyaluronsäure und Fitnessstudio-Abos investiert?

Zoe Kravitz im "Grandpa-Style" unterwegs in SoHo New York. IMAGO/ABACAPRESS

Vielleicht sind die vielen straffen, schönen Menschen im Internet ein Grund für die Sehnsucht nach Geschichte – und ein bisschen auch nach Kauzigkeit. Anders lässt sich der Erfolg von Instagram-Accounts wie "Grannies of Vienna" oder "Gramparents" nicht erklären. Hier wird dem Stil einer älteren Generation gehuldigt, die in den sozialen Netzwerken oft zu kurz kommt.

Wahrscheinlich ist aber alles längst ganz anders. Die Frage ist nämlich: Trägt die Generation 70 plus wirklich noch Cardigan, Krawatte und Bundfaltenhose? Alojz Abram, Mitte 70, jedenfalls nicht. Er wurde mithilfe seines Enkels zum Influencer und hat auf Instagram 2,2 Millionen Follower und Followerinnen.

Seine Outfits sehen aus, als habe er sie aus dem Kasten seines Enkels geklaut. Alojz Abram trägt Cargohosen, Sneaker und Beanies. Und ja, er modelt auch für das neu gegründete Mode-Label seines Enkels Jannik. Das kommt überwiegend gut an. "The flyest and most trendsetta grandpa out there!" heißt es in den Kommentaren. Das lassen wir gern so stehen. (Anne Feldkamp, 15.1.2024)