Ein verdeckter Ermittler hatte sich bei der Datenschutzbehörde beschwert, weil sein Name in Protokollen auf der Parlamentswebsite nicht geschwärzt wurde

Auch U-Ausschüsse, die der Legislative zuzurechnen sind, müssten von der Datenschutzbehörde geprüft werden. APA/HANS KLAUS TECHT

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt auch für Untersuchungsausschüsse. Zu diesem Entschluss kommt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem aktuellen Urteil. Damit folgt er der Einschätzung des Generalanwalts im Mai. Für die Einhaltung ist die Datenschutzbehörde verantwortlich. Eine Ausnahme gebe es bei Tätigkeiten, die zur Wahrung der nationalen Sicherheit durchgeführt werden – diese unterliegen nicht der DSGVO.

Keine Gewaltentrennung

Hintergrund des Urteils ist eine Beschwerde im Rahmen des U-Ausschusses hinsichtlich einer möglichen politischen Einflussnahme auf das damalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Dort wurde ein Ermittler als Auskunftsperson geladen – und dessen Name im Protokoll der Befragung auf der Website des Parlaments veröffentlicht. Er sah sich in seinem Beruf gefährdet, da er als verdeckter Ermittler in der Bekämpfung der Straßenkriminalität tätig sei. Die Datenschutzbehörde wies dies zurück – und begründete das mit der Gewaltentrennung. Der U-Ausschuss sei der Legislative zuzurechnen – und könne demnach nicht von der Behörde, die Teil der Exekutive ist, kontrolliert werden.

Dem widerspricht der EUGH nun. Zwar sei die DSGVO nicht auf Verarbeitungen von Daten anwendbar, die Behörden zur Wahrung der nationalen Sicherheit durchführen – das sei beim BVT-U-Ausschuss aber nicht der Fall. Der EuGH verweist aber darauf, dass dies noch vom Verwaltungsgerichtshof zu prüfen ist. Aus der Akte ergebe sich jedoch nicht, dass die Offenlegung des Namens zu diesem Zweck notwendig gewesen wäre, so die Richter. (muz, 16.1.2024)