Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Zu unserem großen Jubiläum haben wir uns erstmals zurückgelehnt und jemand anderen machen lassen. Und das dann auch noch gleich über die gesamte Folge! Austria und Rapid sind natürlich auch diesmal ein wichtiger Bestandteil, es geht aber vor allem auch um Stefan und Markus, die Geburt und bisherige Entwicklung des Podcast, einige Anekdoten und was sich beim dynamischen Duo bis zu dieser 100. Episode alles getan hat. Wie groß ist eigentlich der Aufwand, was muss an Zeit investiert und ansonsten geopfert werden? Außerdem: Versprecher, ein Mini-Quiz, Statistiken, Meilensteine, Glückwünsche und Danksagungen. Ein Blick hinter die Kulissen!

(Stefan Novotny Markus Friebis, 16.1.2024)