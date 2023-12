Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Wir starten in dieser Folge in der Vergangenheit und lassen diese Saison noch einmal Revue passieren. Wir schwelgen ganz nostalgisch in Fußball-roman Erinnerungen. Leider müssen wir auch unangenehme Kapitel der Saison wieder ausgraben und besprechen. Die Top drei Spieler und die Flop drei Spieler werden wir auch ausführlich besprechen. Eine NoGo Folge ohne Diskussionen hat es noch nie gegeben. Auch in dieser Folge wird wieder diskutiert. Team der Herbstsaison? Bester Verteidiger? Durchaus ambivalente Meinungen treffen aufeinander, wie würden Sie argumentieren?

Frage der Woche

Wer ist der bessere Verteidiger? Johannes Handl oder Leopold Querfeld?

No-Go-Special: Der Weg zum Profi

Das Fußballgeschäft, seine Tücken, Herausforderungen, Probleme und Risiken: Ein großes Feld, gerade für einen jungen Menschen, der vom (möglichen) Glanz einer Profikarriere in diesem Business schnell geblendet werden kann. Wir sprechen mit Alex, einem Vater, der sich für seine Familie, Söhne und viele weitere Eltern viel Wissen angeeignet, vor allem auch dokumentiert hat und dies gerne weitergibt. Wo muss man besonders aufpassen? Wie ist es möglich den Traum des Profis auch zu leben beziehungsweise wie kommt man diesem näher? Was machen die Vereine in dieser Hinsicht – oder was machen sie eben auch gerade nicht – und wo sind Spieler sowie ihre Familien auf sich selbst angewiesen? Der erste von zwei Teilen gibt bereits Einblicke, auch für Stefan und Markus sind viele Neuigkeiten dabei, die es erst einmal zu verarbeiten gilt. Wir wünschen viel Spaß und sollten Sie (weitergehende) Fragen haben, so lassen Sie diese uns gerne per E-Mail zukommen. Wir versuchen diese dann zu beantworten beziehungsweise beantworten zu lassen!

(Stefan Novotny Markus Friebis, 19.12.2023)