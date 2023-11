Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Ab jetzt gilt's. Die vergangene Runde ist vor allem für die Austria suboptimal verlaufen. Die (vermeidbare) Niederlage in Kärnten hat einen herben Rückschlag für den Kampf um die Top 6 bedeutet. Für Rapid, mit neuem Trainer, lief es besser, man konnte gegen Blau-Weiß Linz gewinnen und in der Tabelle wieder an den Veilchen vorbeiziehen. Da die direkten Gegner im Fight um das obere Playoff alle gewonnen haben, konnte Rapid dahingehend keinen Boden gutmachen. Die Taktik ab jetzt: Nur noch Pflichtsiege!

Das Finanzdesaster der Austria nimmt neue Dimensionen an. Stefan versucht die frischen Infos zu verarbeiten und einzuordnen. Markus berichtet über seine ersten Eindrücke von Neo-Coach Klauß und bringt News über den Aufbau des Rapid-Frauenteams. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.

Frage der Woche

Schafft die Austria noch den finanziellen Turnaround? (Stefan Novotny Markus Friebis, 29.11.2023)