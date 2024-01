Die Westbahn interessiert sich für die Südstrecke. APA/EXPA/ERICH SPIESS

Wien/Klagenfurt – Die mehrheitlich private Westbahn will in Zukunft neben der Weststrecke von Wien aus auch Richtung Kärnten auf der Südbahnstrecke fahren. Das kündigte Geschäftsführer Thomas Posch am Dienstag in der "ZiB 13" an.

Westbahn will Zuggarnituren ausleihen

Die eigenen Doppelstockgarnituren sind vorerst zu hoch. Bereits Ende 2025, mit der Fertigstellung des Koralmtunnels, könnte die Westbahn auf der Südstrecke deshalb auf geliehene Zuggarnituren zurückgreifen.

"Eine herkömmliche Beschaffung, wo die Züge erst produziert werden müssen und zugelassen werden, das geht sich in dieser kurzen Zeit nicht aus", sagte Posch. Damit die Westbahn die Südstrecke dennoch bereits Ende 2025 befahren kann, will das Eisenbahnunternehmen Züge ausleihen. Man sei dazu bereits mit Herstellern im Gespräch. Für den Anfang plane die Westbahn drei bis vier Verbindungen täglich.

Wenn 2030 der Semmeringbasistunnel fertig sein sollte, könne auch mit den eigenen Doppelstockgarnituren gefahren werden. Nach der Fertigstellung beider Tunnel beträgt die Fahrzeit von Wien nach Klagenfurt nur mehr zwei Stunden und 40 Minuten statt wie bisher drei Stunden und 55 Minuten. (APA, 16.1.2024)