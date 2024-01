Von einem Chor der 1000 Stimmen über eine von Barrie Kosky inszenierten Operette bis zu Popkonzerten geht es am Samstag und Sonntag in Bad Ischl rund

Am Kulturhauptstadt-Eröffnungswochenende in Bad Ischl zu erleben: "Ballet mechanique". N Lackner

Bad Ischl – Ein Chor der 1000 Stimmen soll am Samstag wenn schon nicht alle Kritiker verstummen lassen, so doch sie zumindest übertönen. Denn dieses Wochenende eröffnet das Kulturhauptstadtjahr 2024 im Salzkammergut. Hubert von Goisern selbst wird den Chor während der um 17 Uhr startenden Zeremonie im Kurpark in Bad Ischl anleiten. Neben den Reden stehen auch Conchita Wurst, eine Pudertanz benannte Performance von Doris Uhlich und eine Schau der Modeschule Ebensee mit Trachten aus Papier auf dem Programm.

Dann kann mit Konzerten an gleich mehreren Standorten in die Nacht gefeiert und getanzt werden. Mamadou Diabaté, Clara Luzia und Camo & Krooked etwa hoffen beim Open Air auf gutes Wetter. In der Trinkhalle treten das Ensemble Merve sowie Yasmo & die Klangkantine auf, im Pfarrsaal geht es mit der Wüdara Musi alpiner zu und lässt das Atalante Quartett das anlaufende Brucknerjahr ungewohnt klingen.

Operette und Europa

Kurz: Es soll für jeden was dabei sein. Nicht nur das ganze nächste Jahr über, sondern schon zum Auftakt ab Samstagvormittag.

In der Post von Bad Ischl kann man (ab 13.30 Uhr) Maruša Sagadins bunte Installation Luv Birds in toten Winkeln bestaunen oder (ab 14.30 Uhr) im Lehár-Theater Bad Ischl einem halbstündigen Ballet Mécanique beiwohnen, während im Anbau des Lehár-Theaters zeitgleich die Musikmaschine Zither und Hackbrett mit elektronischen Sounds kurzschließt. Im Sudhaus sperrt derweil die Ausstellung Kunst mit Salz und Wasser (14.30–20 Uhr) auf.

Sollten diese kostenlosen Termine überlaufen sein, kann man es am Sonntag noch einmal versuchen – wenn man sich da nicht zur Gesprächsrunde über Europa bei Herfried Münkler und Aleida Assmann einfindet (11 Uhr). Oder den Großen Welt-Raum-Weg erwandert. Karten vorab sollte man für Oscar Straus’ Operette Eine Frau, die weiß, was sie will in der Inszenierung von Barrie Kosky (nur Sa, So) besorgen. (wurm, 17.1.2024)