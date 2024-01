Also, schuld an der hohen Inflation von 7,8 Prozent ist die Corona-Politik der Regierung. Sagt Weltökonom Kickl. Und der Ukrainekrieg mit den Sanktionen gegen Russland.

In Österreich ist die Inflation besonders hoch. Getty Images/bgblue

Hätten wir das auch abgehakt. Dass die Energiepreise massiv gestiegen sind (nicht nur wegen Ukraine), ist amtlich. Warum die Gastropreise enorm hinaufgesetzt wurden, ist schon weniger einsichtig (oder ist der russische Kaviar so teuer geworden?). Hier kann man vermuten, dass das österreichische WEG-Prinzip ("Wann’s einegeht") eine gewisse Rolle gespielt hat.

Das wahre Rätsel ist aber, warum die österreichische Inflation um so viel höher ist als in der EU. Dafür bieten sich zwei Erklärungen an: Erstens, Corona hat doch schuld, wenn auch nur indirekt. Weil nämlich die österreichische Regierung auf massive, gießkannenmäßige Ausgleichszahlungen an Unternehmen und an die Bürger gesetzt hat – statt Preise und Mieten zu regulieren. Das war einerseits notwendig, weil es tatsächlich einigen Firmen an den Kragen gegangen wäre, andererseits eher unkoordiniert umgesetzt.

Der zweite Aspekt ist, dass Österreich von vielen konsumrelevanten Unternehmen schon seit langem als nette, kleine Hochpreisinsel betrachtet wird (Prinzip WEG II), was jeder bestätigen kann, der im Ausland einkauft.

Die schlechte Nachricht zur schlechten Nachricht: Die Inflationshöhe verfestigt sich, sagen die Experten. (Hans Rauscher, 17.1.2024)