Bürgermeisterkandidat Florian Tursky bekommt Unterstützung: Ex-Grünen-Gemeinderätin Renate Krammer-Stark wird auf seiner Liste kandidieren. APA

Innsbruck – Der Bürgermeisterkandidat des bürgerlichen Bündnisses "Das Neue Innsbruck", Digitalstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP), knabbert im Vorfeld der Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April das grüne Lager in der Tiroler Landeshauptstadt an. Bei einer Pressekonferenz am Freitag verkündete er, dass sich die grüne Abspaltung "Lebenswertes Innsbruck" – sie verfügt derzeit über drei Gemeinderäte – seinem Bündnis anschließen und auf eine eigene Kandidatur verzichten wird.

Eine der Proponenten, Gemeinderätin Renate Krammer-Stark, wird sogar auf der Tursky-Liste kandidieren. "Während andere streiten, arbeiten wir zusammen. Während andere sich spalten, führen wir die konstruktiven bürgerlichen Kräfte der Mitte zusammen", ließ der Staatssekretär wissen. Die mittlerweile ehemaligen Grünen hatten sich im November 2022 von der grünen Fraktion abgespalten. Sie kombinierten dies mit heftiger Kritik an Bürgermeister Georg Willi (Grüne).

Abspaltungen haben in Innsbruck Konjunktur: Der ehemalige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber hat eine eigene Kandidatur bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl angekündigt, nachdem die ÖVP Tursky den Vorzug als Spitzenkandidat gegeben hatte. Er wurde mittlerweile aus dem ÖVP-Klub geworfen. Anzengrubers Liste nennt sich "Ja – Jetzt Innsbruck". (APA, red, 19.1.2023)