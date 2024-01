Bis auf Farbbeutelwürfe und Graffitis abseits der Demonstration blieb die Lage friedlich. APA/FLORIAN WIESER

Graz – Rund 200 Personen haben am Samstagabend nach Angaben der Polizei an einer Demonstration gegen den Akademikerball im Grazer Congress teilgenommen. Der Protest am Grazer Hauptplatz verlief laut Polizei ohne sicherheitspolizeiliche Zwischenfälle. Dazu aufgerufen hatte die "Offensive gegen Rechts". "Der Akademikerball wird vom 'Grazer Korporationsring', dem Dachverband der deutschnationalen Burschenschaften und Corps der Stadt und dem 'Steirischen Freiheitlichen Akademikerverband' veranstaltet", so die Veranstalter in einer Aussendung. "Diese Vereinigungen nutzen den Akademikerball zur Verbreitung ihrer sexistischen, homophoben, neoliberalen und nationalistischen Hetze."

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften unterschiedlicher Einheiten vor Ort. Rund um den Veranstaltungsort war ein Platzverbot verhängt worden. Abseits des Ballgeschehens verübten jedoch Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen, gab die Landespolizeidirektion Steiermark bekannt. So bewarfen laut Zeugen mehrere maskierte Personen in der Wickenburggasse gegen 19.30 Uhr eine Häuserfassade mit blauen und schwarzen Farbbeuteln. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Keplerbrücke. Im Bereich Marburger Kai und Andreas-Hofer-Platz verunzierten wiederum Unbekannte eine Hausmauer wenig später mit Graffiti. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, die Ermittlungen sind noch am Laufen. (APA, red, 21.1.2024)