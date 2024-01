Kunstaktion " Das große Geschäft": Live Auktion mit Künstler donhofer. (im Bild) Regine Hendrich

Der Aktionskünstler "donhofer." macht sich gerne über die österreichischen Verhältnisse lustig und steht damit in einer urösterreichischen Tradition. Etwa in der Nachfolge Thomas Bernhards, wie der 40-Jährige in einem Interview mit dem "Spiegel" verriet: Österreich sei eine einzige "Weltkomödie", sagte er dort.

Derzeit ist die Signa-Pleite im Visier des auch als Werbetexter arbeitenden Künstlers, es sei die "größte Milliardenpleite in der Geschichte der Zweiten Republik". Da "donhofer." die Politik in dieser Angelegenheit zu schweigsam ist, lenkt er mit Kunstaktionen in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit darauf, denn: "Warum sollen nur Superreiche eine folgenlose Insolvenz erleben dürfen?" Vor der Baustelle des Hedy-Lamarr-Kaufhauses in der Mariahilfer Straße verteilte er bereits "René-Blanko-Schecks" und Schecks des "Österreichischen Nationalbankrott Fonds".

"Heisl" zur Versteigerung

An Dienstag, 23. Jänner versteigerte "donhofer." Toilettenmuscheln vor der Signa-Zentrale auf der Freyung. Insgesamt 54 "Heisln" standen zur Auswahl, allesamt benannt nach Bauten und Subunternehmen der Signa Holding: vom "Galeria Heisl" übers "Elb Heisl" bis zum "Traum Heisl". "Das große Geschäft" heißt die Aktion, die anhand der im Dialekt auffallenden Begriffsähnlichkeit "Heisl" und "Haus" die Immobilienspekulationen des Konzerns aufs Korn nimmt. (red, 23.1.2024)

DER STANDARD war live vor Ort: