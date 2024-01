Die ORF-Serie "School of Champions" über ein Elite-Skiinternat ist am Montagabend durchgestartet. Bei den beiden Auftaktfolgen waren im Schnitt 506.000 Personen mit dabei. Der Marktanteil für ORF 1 betrug damit 18 Prozent. Speziell bei jüngeren Personen (28 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen) kam die Mischung aus Rennaction und zwischenmenschlichem Drama mit Schauspielern wie Jakob Seeböck, Gregor Seberg, Emilia Warenski oder auch Judith Altenberger gut an.

Ferdinand Hofer (Albin) und Mikka Forcher (Luca Rossi) in "School of Champions". Foto: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo

Folge drei und vier der achtteiligen Serie aus der Feder von Samuel Schultschik und unter der Regie von Dominik Hartl und Johanna Moder werden am Montag, 29. Jänner, ab 20.15 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt. Auf der neuen Streamingplattform ORF ON (on.orf.at) und in der ORF-TVthek sind sie bereits ab 10 Uhr zu sehen. (APA, 23.1.2024)