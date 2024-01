Jeder soll Playstation-Spiele genießen können, egal auf welcher Plattform. EPA/CAROLINE BREHMAN

Die Marke Playstation werde "allgegenwärtig" bleiben, sagte Sony-CEO Kenichiro Yoshida kürzlich in einem Interview, in dem es um die wirtschaftliche Zukunft des japanischen Unternehmens ging. Im gleichen Atemzug betonte er, dass dafür aber bald keine dezidierte Konsole nötig sein werde. Die Zukunft liege auf PC, Mobilgeräten und der Cloud.

All you can eat

"Überall, wo es Computer gibt, werden die Nutzer ihre Lieblingsspiele nahtlos spielen können", erklärte Yoshida. Zwar nimmt der Sony-CEO das Wort nicht direkt in den Mund, allerdings kann man sich als Übersetzung vorstellen, dass der Japaner von einer Playstation-App träumt, auf die man überall zugreifen kann. Während das der Zukunftsstrategie von Microsoft und dessen Xbox sehr nahekommt, geht man in Sachen Abomodell offenbar einen anderen Weg als der große Konkurrent aus den USA.

Von einem "All you can eat"-Angebot hält Yoshida nämlich wenig. Leute würden Spiele hintereinander spielen und nicht fünf Titel parallel. Das könne man nicht mit Videostreaming-Diensten vergleichen, meint er. Das Ziel von Sony Playstation sei vielmehr ein hybrider Service im hauseigenen Playstation-Network. Natürlich müsse man die Nachfrage nach einem Spieleabo stillen, der "Pay per content"-Gedanke für außergewöhnliche Titel werde aber ebenso bestehen bleiben.

In besagtem Interview mit dem Norges-Bank-Investment-Management will der Fragesteller von Yoshida wissen, was dieser von der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft halte, schließlich die größte Akquisition aller Zeiten in der Branche. Ein "gesunder Wettbewerb" ist laut dem Sony-Boss nötig, damit die Spieleindustrie wachsen kann. Es sei allerdings wichtig, den Spielern verschiedene Optionen zum Spielen zu bieten. "Wir werden unsere Anstrengungen fortsetzen, um dies zu erreichen."

Kenichiro Yoshida - Chair & CEO of Sony Group | In Good Company | Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management

Erfolgreiche Umsetzungen

Der PC bleibe eine wichtige Plattform, bestätigt Yoshida. Man habe einige Titel sehr erfolgreich auf der Plattform veröffentlicht, auf die eher mäßigen Umsetzungen mancher Spiele ging man im Gespräch nicht ein. Exklusivspiele seien weiterhin wichtig. Bei den nächsten Spielen werde man noch immer darauf achten, dass die PC-Umsetzung erst zeitverzögert zum Playstation-Release erscheinen wird. Mittelfristig muss sich das aber wohl ändern, wenn man wirklich von einer erfolgreichen Playstation-App auf vielen Plattformen träumt. (aam, 25.1.2024)