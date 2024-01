Die Strompreisbremse wird angepasst. IMAGO/Zoonar.com/Andres Victorero Rey

Wien – Zwei Jahre nach Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine und der darauffolgenden Preisrallye im Energiesektor hat sich die Preissituation mittlerweile entspannt. Auf diese reagiert nun auch die Regierung in Form einer Anpassung der Stromkostenbremse. Die Maßnahme soll bis Jahresende verlängert, der Umfang aber zugleich reduziert werden: Der Ministerrat beschloss am Mittwoch eine Halbierung der Stromkostenbremse. Die Obergrenze für den Energiepreis, bis zu dem die Bremse wirkt, wird auf maximal 25 Cent pro Kilowattestunde reduziert. Derzeit liegt die Schwelle bei 40 Cent. Wie bisher werden weiterhin die ersten 2.900 kWh Strom pro Haushalt und Jahr gefördert – laut Regierung rund 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs von Haushalten. Die Bezuschussung sinkt mit Juli von bis zu 30 auf maximal 15 Cent pro kWh und wird automatisch von der Stromrechnung abgezogen. Größere und einkommensschwache Haushalte erhalten weiterhin einen zusätzlichen Abschlag von 75 Prozent der Netzkosten.

Laut Regierung bedeutet das konkret: "Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, die 20 Cent netto pro Kilowattstunde als Energiepreis vom Energieversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt bekommen, werden ab 1. Juli für die festgelegten 2.900 kWh jeweils zehn Cent pro Kilowattstunde abgezogen. Wer 25 Cent pro Kilowattstunde zahlen muss, erhält 15 Cent. Bei 30 Cent sind es ebenfalls 15 Cent."

"Haushalte sollen sich einen Grundbedarf an Strom leisten können, deshalb wird dafür ein begünstigter Tarif verrechnet", erklärte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch. "Gleichzeitig wirkt die Preisbremse auch inflationsdämpfend." Sie appellierte an private Stromkunden, die nächsten Monate zu nützen, um sich entsprechend der Empfehlung der E-Control nach einem günstigeren Anbieter umzusehen.

Wifo-Vorschlag

Türkis-Grün reagiert mit der Änderung auf einen Vorschlag von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Dieser forderte schon länger eine Halbierung der Förderung. Etwa vergangene Woche in Ö1-"Morgenjournal": "Das sollte die Strompreisbremse einerseits für das Finanzministerium billiger machen, andererseits dafür sorgen, dass es mehr Anreize gibt für die Haushalte, ihren Stromanbieter zu wechseln, falls die 15 Cent nicht ausreichen, um den Strompreis in erträgliche Niveaus zu bringen."

Die Verlängerung der Strompreisbremse sei angesichts der hohen Inflation richtig, ergänzte Felbermayr am Mittwoch auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter). Durch die Adaption soll der Wettbewerb belebt werden, so der Wifo-Chef. Aus seiner Sicht leide die Bremse darunter, dass der Zuschuss nicht von der Haushaltsgröße abhänge. Er hält es für "bedauerlich", dass die datentechnischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben seien.

Die Regierung habe von Beginn an auf das falsche Modell gesetzt, kritisiert hingegen die SPÖ. "Besser wäre es gewesen, ein Modell wie im Nachbarland Deutschland zu wählen", sagte der rote Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter in einer Aussendung. "Dies hätte zur Folge gehabt, dass die Übergewinne der Energieanbieter nicht auch noch vom Staat subventioniert werden." Kritik kam auch von der globalisierungskritischen NGO Attac: Die Strompreisbremse schaffe einen "hohen Anreiz" für Stromanbieter, ihre Preise auf den maximal gestützten Betrag anzuheben und so "größtmögliche Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit einzufahren".

Abschöpfung von Zufallsgewinnen verlängert

Ebenfalls angepasst und bis Ende 2024 verlängert wird die Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei Energiekonzernen. Zur Förderung des Ausbaus grüner Stromproduktion können dabei statt wie bisher 50 Prozent künftig 75 Prozent der Investitionskosten abgesetzt werden. Die Investitionen in den Ausbau von erneuerbaren Energien müssen heuer oder in den nächsten drei Jahren getätigt werden. Außerdem wird künftig jeder Gewinn, der mehr als fünf Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2018–2021 liegt, mit 40 Prozent zusätzlich zur Körperschaftssteuer und allen anderen Abgaben besteuert.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zeigte sich im Pressefoyer nach dem Ministerrat erfreut, dass man bei der Gewinnabschöpfung nach Auslaufen der entsprechenden EU-Verordnung eine verfassungsrechtlich mögliche Lösung gefunden habe. Bisher habe man hier rund 255 Millionen Euro eingenommen – weit weniger, als von der EU-Kommission zunächst angenommen zwar, dafür aber mit Investments in Erneuerbare. (red, APA, 24.1.2024)