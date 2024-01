Die "Pille danach" kann bei zeitnaher Einnahme nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft verhindern. APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO

Warschau – Polens neue Regierung will nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk in Kürze einen Gesetzentwurf zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts vorlegen. Sie werde "einen Gesetzentwurf für legale und sichere Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ins Parlament einbringen", sagte Tusk am Mittwoch vor Journalisten in Warschau. Das polnische Abtreibungsrecht ist bisher so restriktiv wie fast nirgendwo sonst in Europa.

Zuvor wurde bekannt, dass die polnische Regierung den Zugang zur "Pille danach" erheblich erleichtern will. "Die Angelegenheit ist abgeschlossen, der Gesetzesentwurf wird dem Parlament übermittelt", sagte Tusk mit Blick auf das Medikament für einen Schwangerschaftsabbruch. Der Entwurf sehe den rezeptfreien Zugang zu der Pille ab einem Alter von 15 Jahren vor, ergänzte der Regierungschef. (APA, 24.1.2024)