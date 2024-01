Ingenuity leistete viel länger Dienst als erwartet. via REUTERS/NASA/JPL-Caltech

Der Mars-Hubschrauber Ingenuity kann nicht mehr fliegen. Auf in dieser Woche zur Erde geschickten Bildern sei zu erkennen, dass ein oder mehrere Rotorblätter des Mini-Hubschraubers bei einer Landung beschädigt worden seien, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Donnerstag mit. Ingenuity stehe zwar noch aufrecht und könne mit dem Kontrollzentrum auf der Erde kommunizieren – fliegen könne der Hubschrauber aber nicht mehr.

Damit sei die ursprünglich nur auf 30 Tage angelegte Mission des Hubschraubers nach rund drei Jahren auf dem Mars nun beendet, hieß es. "Die historische Reise von Ingenuity, dem ersten Fluggerät auf einem anderen Planeten, ist nun zu Ende", sagte Nasa-Direktor Bill Nelson. "Dieser bemerkenswerte Helikopter flog höher und weiter als wir uns je vorstellen konnten."

Erster Flug auf einem anderen Planeten

Insgesamt hat das nur 1,8 Kilogramm schwere Gerät rund 17 Kilometer zurückgelegt und schaffte Höhen von bis zu 24 Metern in der ultradünnen Mars-Atmosphäre. Eine überraschende Leistung, angesichts dessen, das eigentlich bloß eine Demonstration mit nicht mehr als fünf Flügen geplant war. Ingenuity ("Einfallsreichtum") war im Februar 2021 mit dem Rover Perseverance ("Durchhaltevermögen") im Jezero-Krater auf dem Mars gelandet. Kurz darauf absolvierte der mit Lithium-Ionen-Akkus betriebene Helikopter als erstes Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten. Der Hubschrauber, der auf dem Mars extremen Bedingungen trotzen muss, absolvierte insgesamt 72 Flüge.

Bereits vergangene Woche brach während des letzten Fluges der Kontakt zwischen Ingenuity und Perseverence ab, konnte aber wenige Tage später wiederhergestellt werden. Im Vorjahr hatte die Nasa für ganze zwei Monate den Kontakt zu Ingenuity verloren. Nun hat der Mars-Hubschrauber seine letzte Ruhe gefunden. Doch sein Erbe lebt weiter, wie Teddy Tzanetos, Projektmanger für Ingenuity bei der Nasa sagte: "Er wird in Zukunft ganze Flotten an Fluggeräten auf dem Mars und in anderen Welten inspirieren." (red, APA, 26.1.2024)

