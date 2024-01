Das Großprojekt Vienna TwentyTwo von Signa und ARE in Wien-Kagran, ein Ensemble aus sechs Bauteilen, ist schon weit fortgeschritten. Vier Bauteile sind bereits fertiggestellt und übergeben, zwei befinden sind aktuell noch in Bau und werden bis Ende 2025 fertiggestellt, darunter auch der höchste Turm des Projekts mit 150 Metern Höhe.

Signa und ARE hatten das Großprojekt in Wien-Donaustadt gemeinsam begonnen. Putschögl

Der ursprüngliche Name des Projekts lautete "Forum Donaustadt", die gemeinsame Projektgesellschaft von ARE (einer Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft) und Signa heißt deshalb FoDo Holding Gmbh & Co KG. An dieser Gesellschaft hielt die ARE bisher 49 Prozent, die Signa 51 Prozent.

Aufgrund der Signa-Turbulenzen und "nach mehreren Verhandlungsrunden mit Vertretern der Signa und der Sanierungsverwalterin", wie die ARE am Montag mitteilte, habe man sich nun auf eine neue Aufteilung geeinigt. Und die lautet wenig überraschend so: "Die ARE Austrian Real Estate Development GmbH greift alle Anteile am Vienna TwentyTwo auf und setzt das Projekt nun eigenständig fort." Der Vertrag sei am 29. Jänner 2024 unterzeichnet worden.

Das Ensemble besteht aus sechs Bauteilen. k18

Die Anteile konnten "zu fairen Konditionen erworben werden", heißt es in der Mitteilung weiter. "Die ARE hat proaktiv und schnell gehandelt und damit einen drohenden, sehr kostspieligen Baustopp mit allen negativen Konsequenzen verhindert, wie wir ihn momentan leider viel zu oft in der Branche beobachten müssen", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Markus Neurauter. (red, 29.1.2024)