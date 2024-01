Wien – Eine Dreijährige wirbt für die Österreich-Werbung, Charlotte ist das Testimonial einer neuen Social-Media-Kampagne. Als "Austria's Youngest Ski Instructor" bringt sie Erwachsenen das Skifahren bei, in kurzen Video-Episoden erklärt sie alles Wichtige übers Skifahren und das Drumherum.

Charlotte ist drei und findet Skifahren super. Foto: Lena Ehrenhofer, SOVISO

"Mit dieser Contentserie wollen wir mit einem zwinkernden Auge zeigen, was den Winter in Österreich so besonders macht. Gemeinsame Zeit mit der Familie verbringen, Spaß im Schnee haben, kulinarische Highlights auf der Hütte genießen … Charlotte vermittelt das mit so viel Charme und Authentizität! Dass bei uns Dreijährige schon auf Skiern stehen, unterstreicht zusätzlich Österreichs Kompetenz in Sachen Winterurlaub", sagt Astrid Steharnig-Staudinger, sie ist Geschäftsführerin der Österreich-Werbung.

Austria's youngest ski instructor: Die besten Momente von Charlotte auf der Piste

Taucht ein in die Skiwelt von Charlotte, Österreichs jüngster Skilehrerin mit nur 3 Jahren. 🇦🇹 In ihren Videos teilt sie nicht nur wichtige Skitipps, sondern auch entzückendes Insiderwissen über das Skifahren selbst. #austriasyoungestskiinstructor #feelaustr Holidays in Austria

50 Millionen Views auf Tiktok und Instagram

Seit dem Kampagnenstart Mitte Jänner 2024 haben die Videos auf Tiktok 29 Millionen Views und auf Instagram 21 Millionen Views erzielt, rechnet die Österreic- Werbung in einer Aussendung vor. Umgesetzt wurde die Kampagne von der Österreich-Werbung gemeinsam mit der ÖW-Leadagentur Wien Nord Serviceplan in Kooperation mit der Agentur Hong. (red, 30.1.2024)