Der stets politisch bewegte Musiker ("Kick Out the Jams") litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er wurde 75 Jahre alt

Mit Wayne Kramer ist das letzte Gründungsmitglied der legendären Band MC5 gestorben. Der Gitarrist wurde 75 Jahre alt. imago/ZUMA Press

Was genau es bedeuten sollte, blieb stets im Dunkeln. Es war nicht so wichtig, fest stand, das Lied Kick Out the Jams, sehr oft mit einem "Motherfucker!" als Appendix versehen, klang wie ein Befehl zum Angriff. Vielen war es Aufruf zur Randale oder wenigstens zum Widerstand. Es ist das berühmteste Lied von MC5, das war die Abkürzung für Motor City Five.

Die Gruppe wurde 1963 in Michigan gegründet und bestand aus Sänger Rob Tyner (1944–1991), Wayne Kramer und dem späteren Ehemann von Patti Smith, Fred "Sonic" Smith (1949– 1994). Nun starb mit Wayne Kramer das letzte Gründungsmitglied dieser oft als erste Punk-Band titulierten Gruppe.

MC5 - Sonic Revolution : A Celebration Of The MC5 (2003)

Kramer wurde am 30. April 1948 in Detroit geboren und war für die so derben wie mitreißenden Riffs der MC5 bekannt. Ihre Musik wurzelte im Rock 'n' Roll, im Rhythm and Blues und dem, was heute Garagenrock genannt wird, und liebte die Geschwindigkeit als Überzeugungsmittel. MC5 standen unter dem Eindruck des Kriegs in Vietnam, der Bürgerrechtsbewegung und den Umwälzungen, die sie brachten.

Kramers Spiel war nicht nur im Resultat bis dahin unerhört gewesen, sein expressives, in den Irrsinn schielendes Spiel auf der Bühne vermittelte den Sturm und den Drang seiner Zeit. Manager war der Anarchist und Gründer der White Panther Party John Sinclair, dessen Überzeugungen Wayne und Co prägten. MC5 veröffentlichten zwischen 1969 und 1971 drei Alben, kommerziell erfolglos zwar, doch bahnbrechend für Folgebands wie Iggy & The Stooges und alle, die sich je an Punk versucht haben.

Nach dem Ende der Band saß Kramer in den 1970ern vier Jahre lang im Gefängnis, weil er einem verdeckten Polizeiermittler Kokain verkaufen wollte. Das rettete ihm das Leben, wie er später oft sagen sollte, denn er hing damals selbst an der Nadel und wäre seiner Überzeugung nach daran krepiert.

MC5 - Kick out the jams

Wieder entlassen, wurde er Tischler und trat unter eigenem Namen oder mit der kurzlebigen, mit Johnny Thunders geführten Band Gang War in kleinen Clubs auf und führte ein eher unstetes Leben in vielen Städten. In den 1990ern begann die Glorifizierung von MC5 – Rage Against The Machine coverten (wie viele andere) Kick Out the Jams, und das Label Epitaph bot Kramer an, zu veröffentlichen, was immer er wollte.

Er ging daneben in den Status der lebenden Legende über, ohne seine Überzeugungen zu vergessen. Er stellte seine Popularität in die Dienste vieler wohltätiger Organisationen, kollaborierte mit Legionen von Bands und Musikern und war in mehrere MC5-Reunions involviert. Denn ohne seine Riffs gab es keine MC5. Wayne Kramer wurde 75 Jahre alt. (Karl Fluch, 4.2.2024)