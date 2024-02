Am Freitag wollen die Bauern durch die Hauptstadt ziehen. Unter anderem klagen sie über Umweltauflagen und die Konkurrenz durch billige Importe aus Nicht-EU-Ländern

Rom – Italienische Landwirte, die gegen Bürokratie und Billigimporte aus Ländern außerhalb der EU protestieren, belagern Rom. Mit hunderten Traktoren erreichten sie am Montagabend die Vororte der Metropole. Am kommenden Freitag wollen sie mit einem Protestzug durch die Stadt ziehen. Etwa 2.000 Traktoren werden für die große Demonstration in Rom erwartet.

Bauern aus landwirtschaftlich geprägten Regionen wie der Toskana und der Emilia Romagna zogen mit der italienischen Flagge und handgeschriebenen Schildern mit Slogans wie "Kein Bauer, kein Essen" Richtung Süden in die Hauptstadt. Die italienischen Landwirte teilen viele der Beschwerden ihrer Kollegen in anderen Teilen Europas. Sie beklagen die Konkurrenz durch billigere Importe aus Gebieten außerhalb der Europäischen Union wie zum Beispiel Nordafrika und beschweren sich, dass die Treibstoffkosten steigen und sich die EU-Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung des Klimawandels negativ auf ihr Geschäft auswirken.

Die italienischen Bauern drängen auch auf die Wiedereinführung einer 2017 eingeführten Einkommensteuervergünstigung, die die Regierung im Haushaltsgesetz für 2024 gestrichen hat. Die Proteste der Landwirte in Italien werden von einer Reihe einzelner Gruppen angeführt und nicht vom wichtigsten italienischen Landwirtschaftsverband Coldiretti organisiert, der enge Beziehungen zur Regierung unterhält. In Mailand brachte am Montagnachmittag eine kleine Gruppe von Landwirten eine Kuh zu einer Protestaktion vor dem Sitz der Regionalregierung der Lombardei.

Bauern aus Regionen wie der Toskana und der Emilia Romagna zogen mit handgeschriebenen Schildern mit Slogans wie "Kein Bauer, kein Essen" Richtung Rom. REUTERS/REMO CASILLI

Landwirtschaft unter wichtigsten Wirtschaftssektoren

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte, Italien habe mehr als einige seiner EU-Nachbarn getan, um seine Landwirte zu unterstützen. "Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserungen, und ich habe immer ein offenes Ohr für die Forderungen der Arbeitnehmer, die für uns wichtig sind", sagte sie.

Meloni wies darauf hin, dass ihre Regierung die Treibstoffsubventionen für die Landwirte beibehalten und die im Konjunkturprogramm für die Landwirtschaft vorgesehenen Mittel von fünf auf acht Milliarden Euro erhöht habe. "Der Landwirtschaftsbereich ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren Italiens, dem wir all unsere Aufmerksamkeit widmen", sagte die Regierungschefin. (APA, 6.2.2024)