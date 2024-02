Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Nein, nein, nein, mit der Austria und Rapid wird uns definitiv nie langweilig. Markus ist diesmal besser drauf, als Stefan, auch wenn der das Cup-Aus nicht als Weltuntergang sieht. In beiden Viertelfinalen haben sich die Favoriten durchgesetzt. Rapid steht im Cup-Halbfinale und trifft nun auf Red Bull Salzbug, SK Sturm Graz oder DSV Leoben.

Stefan und Markus meinen beide aber: In der Liga müssen bessere Leistungen her. Der Kampf um die Top Sechs ist eng und heiß. Wir haben die Spiele bis zum Ende des Grunddurchgangs getippt und stellen unsere Endtabellen vor. Unsere Hörer:innen haben wir auch dazu aufgerufen, ihre Tipps an uns zu schicken. Wir sprechen über die Ergebnisse und blicken auf die letzten Runden des Grunddurchgang. Am kommenden Wochenende geht endlich die Meisterschaft wieder weiter. Die Austria trifft zuhause auf Hartberg, Rapid muss nach Wolfsberg zum WAC. Zudem natürlich das Tippspiel, die aktuellen Gerüchte zu Transfers und die neuesten Infos zu den Frauenteams von Rapid und Austria.

Frage der Woche

Wer von den beiden Wiener Klubs schafft es in die Top Sechs? (Stefan Novotny Markus Friebis, 6.2.2024)