Nach Kanada sind die Vereinigten Staaten das nächste Land, in dem Passwörter nicht mehr von Haushalten geteilt werden können

Amerikanische Nutzer können schon bald nicht mehr ihren Freundeskreis mit Entertainment versorgen. REUTERS/DADO RUVIC

Es kommt, wie es kommen musste. Nachdem in Kanada schon im Vorjahr das Accountsharing von Disney unterbunden wurde, folgen jetzt die USA und damit der stärkste Markt für den US-Konzern und seinen Streamingservice Disney+. Via E-Mail werden die Kundinnen und Kunden darauf hingewiesen, dass ab sofort die Möglichkeit der Weitergabe von Accountdaten außerhalb eines Haushalts eingeschränkt wird. Zudem informiert Disney seine Nutzerinnen und Nutzer, dass eine dazu passende Änderung der Nutzungsbedingungen folgen wird.

Nach Hulu jetzt Disney+

Dieses Update des US-Konzerns kommt, nur wenige Tage nachdem ein weiterer Streamingdienst, Disneys Hulu, ähnliche Anpassungen seiner Nutzungsbedingungen publizierte: "Sie stimmen zu, sich nicht für jemand anderen auszugeben oder Ihre Zugehörigkeit zu einer anderen Person oder Entität falsch darzustellen. Das beinhaltet die Nutzung des Usernamens und Passworts oder die Accountinformationen einer anderen Person oder den Name oder das Aussehen einer anderen Person oder falsche Informationen zu einem Elternteil oder Schutzbefohlenen." Weiters heißt es sehr deutlich: "Wir können nach eigenem Ermessen die Nutzung Ihres Kontos analysieren, um die Einhaltung dieser Vereinbarung festzustellen. Falls wir feststellen, dass Sie nach unserem alleinigen Ermessen gegen diese Vereinbarung verstoßen haben, können wir den Zugriff auf den Dienst beschränken oder beenden (...)."

Wie bei Hulu ist das aktualisierte Dokument auf den 25. Jänner datiert und soll in nur wenigen Wochen, genauer gesagt am 14. März, schlagend werden. "Wir setzen neue Limits bei der Weitergabe des Accounts und erklären, wie wir die Einhaltung dieser neuen Regeln überprüfen werden", erklärt Disney in seiner E-Mail. Wie auch bei Hulu soll der Streamingdienst über die Fähigkeit verfügen, anhand der Nutzungsdaten die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. Wie genau diese Überprüfung vonstattengeht oder ob man das System von Netflix mit dem einmaligen Log-in im Heimnetzwerk verwendet, wurde nicht erwähnt. Auch die versprochenen "weiteren Informationen" auf Disneys Website wiederholen die zuvor erwähnten Statements etwas anders formuliert, verraten aber keine weiteren Details.

Netflix hat dem Accountsharing schon länger den Kampf angesagt. Geschadet hat es dem Unternehmen nicht. Laut eigenen Aussagen sind die Abonnentenzahlen nach den Maßnahmen sogar gestiegen. Die Neuanmeldungen hätten sich sogar verdoppelt, ließ Netflix im Juni 2023 wissen. (red, 7.2.2024)