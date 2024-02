War der geheime außerbewerbliche Star bei den Grammys: Folk-Pop-Star Tracy Chapman. AFP/ANDRE DURAND

Die Ökonomie der Aufmerksamkeit sagt: Mach dich rar, das ist die beste Strategie, um erfolgreich zu bleiben. Sagt sich leicht, aber wenn man hauptberuflich Star ist und eine globale Fangemeinde hat, funktioniert das. Tracy Chapman folgt dieser Regel, wenngleich man ihr nicht unterstellen möchte, dass sie es um der Gewinnmaximierung willen oder wegen der Aufmerksamkeit um ihre Person macht. Aber für einen ihrer seltenen Auftritte wurde sie bei der heurigen Grammy-Verleihung nach einem Duett mit Luke Combs beklatscht wie niemand sonst an diesem Abend.

Tracy Chapman ist ein ungewöhnlicher Weltstar. Als sie 1988 mit einem titellosen Album debütierte, standen die Sterne günstig. In den ausgehenden 1980ern, einem artenreichen und hochproduktiven Jahrzehnt für Pop, kam ihr zurückgelehnter Folk-Pop mit sozialkritischen Texten gerade recht. Aus dem Nobody wurde innerhalb eines Albums ein Weltstar, ihr Debüt ein Wegbegleiter einer Generation und, wie sich jetzt zeigt, darüber hinaus.

Bei den Grammys trat sie auf, weil Luke Combs ihren Song Fast Car gecovert hat und damit in den Billboard-Country-Charts ganz nach oben stürmte. Für ihn war der Song schon ein Lieblingslied, bevor er wusste, was ein Lieblingslied ist, sagt der Countrysänger. Dass ein Song von ihr in den vorwiegend weißen Country-Charts aufschlug, überraschte Chapman. Seitdem hat sich das Interesse an ihr erneuert.

GRAMMYs: Tracy Chapman Makes RARE Appearance to Sing Fast Car With Luke Combs

Entertainment Tonight

Chapman stammt aus Cleveland in Ohio und wurde von ihrer Mutter aufgezogen, die ihr früh eine Ukulele kaufte. Bald schrieb Klein Tracy darauf erste Songs, später studierte sie in Boston Völkerkunde und Afrikawissenschaften.

Die Themen der Lieder der erwachsenen Tracy Chapman waren oft sozial motiviert, von einem melancholischen Grundton getragen, von leisem Optimismus durchzogen. Ihr gesenkter Blick auf dem Cover ihres Debüts übersetzte präzise die Stimmung ihrer Musik. Über 20 Millionen Exemplare hat sie davon verkauft, danach noch sieben weitere Alben veröffentlicht, seit 2008 ist Pause.

Die heute 59-Jährige lebt zurückgezogen in San Francisco, hin und wieder wird eine Sichtung ihrer im Netz gemeldet, hin und wieder setzt sie sich in eine Talkshow oder singt wo einen Song. Der Hunger des Markts nach einem neuen Album von ihr lässt sie offenbar kalt. Sie veröffentlicht, wenn sie etwas zu sagen hat. (Karl Fluch, 7.2.2024)