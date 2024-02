Ein Bild von einem schlafenden Eisbären gewinnt den Publikumspreis des Londoner Natural History Museum "Wildlife Photographer of the Year"

Wildlife Photographer of the Year nennt sich ein weltweiter Wettbewerb, bei dem seit fast 60 Jahren die erstaunlichsten Motive aus der Natur gezeigt werden. Der vom Natural History Museum (NHM) in London organisierte Wettbewerb zieht die beeindruckendsten Naturfotografen der Welt an und zeigt eine Kombination aus Können, Glück und vor allem der Schönheit der Welt. Für die Auszeichnung "People's Choice" stimmen die Bürgerinnen und Bürger ab. Die Gewinner werden dann in einer Ausstellung im NHM gezeigt.

The Happy Turtle von Tzahi Finkelstein, Israel. Tzahi Finkelstein, Wildlife Photographer of the Year

Eine balkanische Sumpfschildkröte teilt einen Moment der friedlichen Koexistenz mit einer nördlichen Gebänderten Prachtlibelle im israelischen Jezreel-Tal. Finkelstein befand sich in seinem Versteck im israelischen Jezreel-Tal und fotografierte Ufervögel, als er eine Balkanschildkröte entdeckte, die im seichten Wasser spazieren ging. Zunächst interessierte er sich nicht für sie und beobachtete weiter die Vögel. Erst als eine Gebänderte Prachtlibelle in Richtung der Schildkröte an seinem Objektiv vorbeiflog, änderte sich sein Blick. Die Libelle landete unerwartet auf der Nase der Schildkröte, aber anstatt das Insekt zu schnappen, schien die Schildkröte Freude zu empfinden.

Starling Murmuration von Daniel Dencescu, Deutschland/Rumänien. Daniel Dencescu, Wildlife Photographer of the Year

Ein faszinierender Schwarm von Staren, die auf dem Weg zu ihren Schlafplätzen über der italienischen Stadt Rom die Form eines riesigen Vogels annehmen. Dencescu war fasziniert von den Bewegungen der Stare, die am Himmel kolossale organische Formen bildeten. Jeden Tag, wenn sie von der Futtersuche zurückkehrten, versammelten sie sich in großer Zahl und führten auf dem Rückflug zu ihren Gemeinschaftsschlafplätzen faszinierende Flugvorführungen auf, die als Murmurationen bekannt sind. Auf der Suche nach den besten Plätzen, um das Spektakel einzufangen, verfolgte Dencescu die Stare stundenlang durch die Stadt und die Vororte von Rom. Schließlich, an diesem wolkenlosen Wintertag, enttäuschte der Schwarm nicht und formte sich zu einem riesigen Vogel.

Shared Parenting von Mark Boyd, Kenia. Mark Boyd, Wildlife Photographer of the Year

Ein Löwinnenpaar kümmert sich hingebungsvoll um eines der fünf Jungtiere des Rudels in Kenias Masai Mara. Am frühen Morgen beobachtete Boyd, wie diese Löwinnen eines ihrer fünf Jungen in ihrem Revier in der kenianischen Masai Mara pflegten. Am Abend zuvor waren sie zur Jagd aufgebrochen und hatten die Jungen über Nacht im dichten Gebüsch versteckt. Als sie von ihrer erfolglosen Mission zurückkehrten, riefen sie die Welpen auf das offene Grasland hinaus. Die Weibchen ziehen die Jungen der jeweils anderen wie ihre eigenen auf und teilen sich die Erziehungsaufgaben. Hier genoss das Jungtier eindeutig den Moment der Zuneigung und Aufmerksamkeit.

Aurora Jellies von Audun Rikardsen, Norwegen. Audun Rikardsen, Wildlife Photographer of the Year

Mondquallen schwärmen in den kühlen herbstlichen Gewässern eines Fjords bei Tromsø in Nordnorwegen, der von der Aurora borealis beleuchtet wird. Es ist üblich, dass sich diese Quallenart während des Polarlichts zu Hunderten versammelt. Rikardsen, der seine Ausrüstung in einem selbstgebauten wasserdichten Gehäuse unterbrachte, verwendete eine Einzelbelichtung sowie sein eigenes System zur Einstellung von Fokus und Blende während der Belichtung. So konnte er die Reflexion der Farben des Himmels auf der Wasseroberfläche einfangen und gleichzeitig die Quallen mit Blitzen beleuchten. Mondquallen kommen in allen Ozeanen vor und sind leicht an ihren vier Ringen zu erkennen, bei denen es sich in Wirklichkeit um ihre Genitalien handelt.

Ice Bed von Nima Sarikhani, UK. Nima Sarikhani, Wildlife Photographer of the Year

Ein Eisbär gräbt sich ein Bett aus einem kleinen Eisberg, bevor er im hohen Norden vor der norwegischen Inselgruppe Svalbard in den Schlaf fällt. Nachdem das Expeditionsschiff Nima drei Tage lang verzweifelt im dichten Nebel im hohen Norden vor der norwegischen Inselgruppe Svalbard nach Eisbären gesucht hatte, beschloss es, den Kurs zu ändern. Es wendete und fuhr in Richtung Südosten, wo es noch etwas Meereis gab. Hier trafen sie auf ein jüngeres und ein älteres Männchen. Kurz vor Mitternacht kletterte das junge Männchen auf einen kleinen Eisberg und schuf sich mit seinen kräftigen Pfoten ein Bett, bevor es in den Schlaf fiel. Der schlafende Eisbär gewann den diesjährigen Publikumspreis "Wildlife Photographer of the Year". (red, 9.2.2024)