Korneuburg / Laa a. d. Thaya – In Niederösterreich hat es in den vergangenen Tagen mehrere Cyberangriffe auf verschiedene Einrichtungen gegeben. Betroffen waren neben der Stadtgemeinde Korneuburg auch die Therme Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach sowie laut Medienberichten das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI). Seit der Nacht auf Dienstag kann die Stadtgemeinde Korneuburg nicht mehr auf ihre Daten zugreifen, weil diese verschlüsselt sind, hieß es bereits am Donnerstag. Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen, so die Landespolizeidirektion.

Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ist mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) an der Arbeit. In die Ermittlungen eingebunden sind auch das Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich und das Bundeskriminalamt (BK), wurde betont. (APA, red, 9.2.2024)