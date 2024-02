Das Jahr 2024 begann so, wie 2023 geendet hat: Mit einem schier endlosen Strom an Neuerungen aus dem Bereich "Künstliche Intelligenz". So hatte auch Google vor wenigen Tagen gleich eine ganze Reihe an Ankündigungen im Gepäck, die spannendste davon blieb zunächst aber auf die USA beschränkt: Ein experimenteller KI-Assistent für Smartphones namens Gemini. Diese regionale Exklusivität endet nun bereits nach wenigen Tagen – zumindest in Teilen.

Die Gemini-App ist da, um die großen Fragen unserer Zeit zu beantworten. Proschofsky / STANDARD

Zwar lässt sich Gemini weiterhin nur mit einem US-Account direkt aus dem Play Store beziehen, wer einen solchen hat oder die App manuell installiert, kann sie nun aber im Rest der Welt ebenfalls nutzen – also auch in Österreich oder Deutschland.

Ausprobiert

Der STANDARD konnte das in einem kurzen Test bestätigen. Gab es vor einigen Tagen noch eine komplette Blockade, wenn das Gerät die Standort-Überprüfung nicht bestand, funktioniert die App nun vollständig. Einmal installiert, kann Gemini also als digitaler Assistent dienen und auf Wunsch auch den bisherigen Google Assistant ersetzen. Erreichbar ist das Ganze dann etwa über "Hey Google" oder auch via Langdruck auf den Power Button.

Die App dient dabei nicht bloß als Interface für den im Web verfügbaren Chatbot, sie kann auch mit dem Smartphone-Geschehen interagieren. So ist es etwa möglich, Bilder einzubeziehen oder Fragen zu im Web aufgerufenen Artikeln zu stellen.

Eine paar Screenshots von Gemini Proschofsky / STANDARD

Betont sei dabei, dass das derzeit nur für jene von Interesse ist, die englische Spracheinstellungen nutzen, andere Sprachen soll die App erst nach und nach unterstützen. Eine weitere Einschränkung ist, dass Gemini derzeit noch nicht alle alten Google-Assistant-Features abdeckt, die fehlende Funktionalität soll schrittweise nachgereicht werden.

Sideloading

Wer damit experimentieren will, kann also nun einfach die Gemini-App manuell auf dem eigenen Smartphone installieren. Das geht etwa, indem man die App von APKMirror besorgt und manuell installiert. Am Rande noch ein weiterer Hinweis: Derzeit ist die Bildgenerierung mit Gemini in der EU noch nicht verfügbar, diese Blockade lässt sich aber durch Nutzung eines VPN-Dienstes aushebeln.

Bereits in den kommenden Tagen soll die Gemini-App für weitere Sprachen verfügbar sein, den Start werden laut Google Japanisch und Koreanisch machen. Neben der Freigabe für mehr Regionen gab es seit dem Start übrigens schon ein weiteres kleines Update: Gemini schickt nun Anfragen automatisch ab, wenn eine Sprachanfrage fertig ist. Dass dies nicht der Fall war, hatte für einige Kritik gesorgt. (Andreas Proschofsky, 11.02.2024)