Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes (in Rot) bekommt unliebsame Gesellschaft von den 49ern Nick Bosa (97) and Javon Hargrave (98). AP/Abbie Parr

Die Kansas City Chiefs haben zum vierten Mal den Super Bowl gewonnen. Der Titelverteidiger um Star-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die San Francisco 49ers in einem spannenden Finale der National Football League am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas mit 25:22 nach Verlängerung. Angefeuert von Pop-Superstar Taylor Swift holten die Chiefs einen Sieben-Punkte-Rückstand zur Halbzeit auf und retteten sich auch kurz vor Schluss in die Overtime.

Dort erzielte San Francisco durch ein verwandeltes Field Goal von Jake Moody die ersten Punkte. Doch Kansas City konterte, Mahomes entschied mit seinem zweiten Touchdown-Pass die Partie. Die Chiefs hatten die Vince Lombardi Trophy zuvor bereits 2023, 2020 und 1970 gewonnen. Für die 49ers bleibt es bei fünf Triumphen im Super Bowl, zuletzt holten sie 1995 den NFL-Titel. (APA, 12.2.2024)