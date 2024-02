Mehrere Personen klebten sich laut Polizeiangaben zum Teil fest. Letzte Generation

Klosterneuburg – Im Vorfeld der Feier anlässlich des 60. Geburtstags von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) haben Klimaaktivisten Montagfrüh in Klosterneuburg im Bezirk Tulln für eine Straßenblockade gesorgt. Fünf Personen klebten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl zum Teil fest.

Eine Umleitung wurde eingerichtet, das Verkehrsaufkommen sei gering, hieß es. Alarmiert worden war die Polizei gegen 8.45 Uhr. Die ausgerückten Beamten ließen die Aktivisten zunächst kleben. Mikl-Leitners "verantwortungslose Klimapolitik" sei nicht mehr länger hinnehmbar, betont die Letzte Generation in einer Aussendung.

2.000 Gäste erwartet

Die niederösterreichische Landeshauptfrau lässt sich in ihrer Heimatgemeinde groß feiern: Rund 2.000 Gäste werden beim Geburtstagsfest von Mikl-Leitner erwartet, darunter prominente Namen aus Politik, Kultur und Sport.

Laut mehreren Medienberichten haben sich unter anderem der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigt. Auch Ex-Präsident Heinz Fischer sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sollen bei der Feier dabei sein.

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten brachten eine Geburtstagstorte und eine Flasche Sekt mit. APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

Trotz scharfer Kritik seitens von Mikl-Leitner an den Grünen sollen auch Vizekanzler Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) in Klosterneuburg anwesend sein. Das Geburtstagsfest geht ab dem Nachmittag in Szene. Internationalen Besuch gibt es ebenfalls: Aus Deutschland reist der bayrische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an.

Im vergangenen Herbst kam es vonseiten der Letzten Generationen immer wieder zu Protestaktionen gegen Mikl-Leitner in Niederösterreich. Ziel war meist die Landeshauptstadt St. Pölten – kritisiert wurde von den Klimaaktivistinnen und -aktivisten die "Untätigkeit der Landesregierung" in Sachen Klimaschutz. Mikl-Leitner fordert seit längerem härtere Strafen für Klimakleber. (ste, APA, 12.2.2024)