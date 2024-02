Christoph Stifter hat seinen Bachelor in Molekularbiologie an der Universität Wien abgeschlossen. Als studentischer Mitarbeiter bei Open Science arbeitet er bei verschiedenen Projekten der Wissenschaftskommunikation mit. Er ist einer der Blogger:innen, die als bESSERwisser die Beiträge für den Hungry-for-Science-Blog von Open Science verfassen.

Mehr Beiträge finden Sie auf hungryforscience.at

Referenzen

1 University of Utah Magazine: Did Meat Make Us Human? A new study challenges the theory that greater meat consumption led to larger brains in humans ancestors. Abgefragt am 01.02.2024

2 Smart Protein project: Evolving appetites: an in-depth look at European attitudes towards plant-based eating, 2023.

3 Hargreaves, S. M., Raposo, A., Saraiva, A., & Zandonadi, R. P. (2021). Vegetarian Diet: An Overview through the Perspective of Quality of Life Domains. International journal of environmental research and public health, 18(8), 4067. https://doi.org/10.3390/ijerph18084067

4 Gomez-Zavaglia A., Mejuto J.C., Simal-Gandara J. Mitigation of emerging implications of climate change on food production systems. Food Research International. 2020;134(April) doi: 10.1016/j.foodres.2020.109256.

5 Sabaté, J., Sranacharoenpong, K., Harwatt, H., Wien, M., & Soret, S. (2015). The Environmental Cost of Protein Food Choices--CORRIGENDUM. Public health nutrition, 18(11), 2096. https://doi.org/10.1017/S1368980014003176

6 World Health Organization: Plant-based diets and their impact on health, sustainability and the environment: a review of the evidence. 4 November 2021, report Abgefragt am 01.02.2024

7 Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T., Tilman, D., DeClerck, F., Wood, A., Jonell, M., Clark, M., Gordon, L. J., Fanzo, J., Hawkes, C., Zurayk, R., Rivera, J. A., De Vries, W., Majele Sibanda, L., Afshin, A., … Murray, C. J. L. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet (London, England), 393(10170), 447–492. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4

8 GBD 2013 Risk Factors Collaborators; Forouzanfar, M. H., Alexander, L., Anderson, H. R., Bachman, V. F., Biryukov, S., Brauer, M., Burnett, R., Casey, D., Coates, M. M., Cohen, A., Delwiche, K., Estep, K., Frostad, J. J., Astha, K. C., Kyu, H. H., Moradi-Lakeh, M., Ng, M., Slepak, E. L., Thomas, B. A., … Murray, C. J. (2015). Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet (London, England), 386(10010), 2287–2323. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00128-2

9 Jabri, A., Kumar, A., Verghese, E., Alameh, A., Kumar, A., Khan, M. S., Khan, S. U., Michos, E. D., Kapadia, S. R., Reed, G. W., & Kalra, A. (2021). Meta-analysis of effect of vegetarian diet on ischemic heart disease and all-cause mortality. American journal of preventive cardiology, 7, 100182. https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100182

10 Kaiser, J., van Daalen, K. R., Thayyil, A., Cocco, M. T. A. R. R., Caputo, D., & Oliver-Williams, C. (2021). A Systematic Review of the Association Between Vegan Diets and Risk of Cardiovascular Disease. The Journal of nutrition, 151(6), 1539–1552. https://doi.org/10.1093/jn/nxab037

11 Tong, T. Y. N., Appleby, P. N., Bradbury, K. E., Perez-Cornago, A., Travis, R. C., Clarke, R., & Key, T. J. (2019). Risks of ischaemic heart disease and stroke in meat eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow-up: results from the prospective EPIC-Oxford study. BMJ (Clinical research ed.), 366, l4897. https://doi.org/10.1136/bmj.l4897

12 Hadaegh, F., Mohebi, R., Khalili, D., Hasheminia, M., Sheikholeslami, F., & Azizi, F. (2013). High normal blood pressure is an independent risk factor for cardiovascular disease among middle-aged but not in elderly populations: 9-year results of a population-based study. Journal of human hypertension, 27(1), 18–23. https://doi.org/10.1038/jhh.2011.112

13 Yokoyama, Y., Nishimura, K., Barnard, N. D., Takegami, M., Watanabe, M., Sekikawa, A., Okamura, T., & Miyamoto, Y. (2014). Vegetarian diets and blood pressure: a meta-analysis. JAMA internal medicine, 174(4), 577–587. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.14547

14 Jardine, M. A., Kahleova, H., Levin, S. M., Ali, Z., Trapp, C. B., & Barnard, N. D. (2021). Perspective: Plant-Based Eating Pattern for Type 2 Diabetes Prevention and Treatment: Efficacy, Mechanisms, and Practical Considerations. Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 12(6), 2045–2055. https://doi.org/10.1093/advances/nmab063

15 Key, T. J., Appleby, P. N., Spencer, E. A., Travis, R. C., Allen, N. E., Thorogood, M., & Mann, J. I. (2009). Cancer incidence in British vegetarians. British journal of cancer, 101(1), 192–197. https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6605098

16 Farvid, M. S., Sidahmed, E., Spence, N. D., Mante Angua, K., Rosner, B. A., & Barnett, J. B. (2021). Consumption of red meat and processed meat and cancer incidence: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. European journal of epidemiology, 36(9), 937–951. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00741-9

17 World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018.

18 Bali, A., & Naik, R. (2023). The Impact of a Vegan Diet on Many Aspects of Health: The Overlooked Side of Veganism. Cureus, 15(2), e35148. https://doi.org/10.7759/cureus.35148

19 Carreiro, A. L., Dhillon, J., Gordon, S., Higgins, K. A., Jacobs, A. G., McArthur, B. M., Redan, B. W., Rivera, R. L., Schmidt, L. R., & Mattes, R. D. (2016). The Macronutrients, Appetite, and Energy Intake. Annual review of nutrition, 36, 73–103. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-121415-112624

20 Yakoob, M. Y., & Lo, C. W. (2017). Nutrition (Micronutrients) in Child Growth and Development: A Systematic Review on Current Evidence, Recommendations and Opportunities for Further Research. Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP, 38(8), 665–679. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000482

21 Pawlak, R., Parrott, S. J., Raj, S., Cullum-Dugan, D., & Lucus, D. (2013). How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians?. Nutrition reviews, 71(2), 110–117. https://doi.org/10.1111/nure.12001

22 Stabler S. P. (2013). Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. The New England journal of medicine, 368(2), 149–160. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1113996

23 Watanabe, F., Yabuta, Y., Bito, T., & Teng, F. (2014). Vitamin B₁₂-containing plant food sources for vegetarians. Nutrients, 6(5), 1861–1873. https://doi.org/10.3390/nu6051861

24 Neufingerl, N., & Eilander, A. (2021). Nutrient Intake and Status in Adults Consuming Plant-Based Diets Compared to Meat-Eaters: A Systematic Review. Nutrients, 14(1), 29. https://doi.org/10.3390/nu14010029

25 Sinclair, A. J., Wang, Y., & Li, D. (2022). What Is the Evidence for Dietary-Induced DHA Deficiency in Human Brains?. Nutrients, 15(1), 161. https://doi.org/10.3390/nu15010161

26 Zerbinati, C., Caponecchia, L., Rago, R., Leoncini, E., Bottaccioli, A. G., Ciacciarelli, M., Pacelli, A., Salacone, P., Sebastianelli, A., Pastore, A., Palleschi, G., Boccia, S., Carbone, A., & Iuliano, L. (2016). Fatty acids profiling reveals potential candidate markers of semen quality. Andrology, 4(6), 1094–1101. https://doi.org/10.1111/andr.12236

27 Van Winckel, M., Vande Velde, S., De Bruyne, R., & Van Biervliet, S. (2011). Clinical practice: vegetarian infant and child nutrition. European journal of pediatrics, 170(12), 1489–1494. https://doi.org/10.1007/s00431-011-1547-x

28 Bali, A., & Naik, R. (2023). The Impact of a Vegan Diet on Many Aspects of Health: The Overlooked Side of Veganism. Cureus, 15(2), e35148. https://doi.org/10.7759/cureus.35148

29 Dietary protein quality evaluation in human nutrition. Report of an FAQ Expert Consultation. (2013). FAO food and nutrition paper, 92, 1–66.

30 Carbonaro, M., Maselli, P., & Nucara, A. (2012). Relationship between digestibility and secondary structure of raw and thermally treated legume proteins: a Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopic study. Amino acids, 43(2), 911–921. https://doi.org/10.1007/s00726-011-1151-4

31 Nguyen, T. T. P., Bhandari, B., Cichero, J., & Prakash, S. (2015). Gastrointestinal digestion of dairy and soy proteins in infant formulas: An in vitro study. Food research international (Ottawa, Ont.), 76(Pt 3), 348–358. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.07.030

32 Hertzler, S. R., Lieblein-Boff, J. C., Weiler, M., & Allgeier, C. (2020). Plant Proteins: Assessing Their Nutritional Quality and Effects on Health and Physical Function. Nutrients, 12(12), 3704. https://doi.org/10.3390/nu12123704

33 Wilkinson, S. B., Tarnopolsky, M. A., Macdonald, M. J., Macdonald, J. R., Armstrong, D., & Phillips, S. M. (2007). Consumption of fluid skim milk promotes greater muscle protein accretion after resistance exercise than does consumption of an isonitrogenous and isoenergetic soy-protein beverage. The American journal of clinical nutrition, 85(4), 1031–1040. https://doi.org/10.1093/ajcn/85.4.1031

34 Tang, J. E., Moore, D. R., Kujbida, G. W., Tarnopolsky, M. A., & Phillips, S. M. (2009). Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 107(3), 987–992. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00076.2009

35 Sarwar G. (1997): The protein digestibility-corrected amino acid score method overestimates quality of proteins containing antinutritional factors and of poorly digestible proteins supplemented with limiting amino acids in rats. The Journal of nutrition, 127(5), 758–764. https://doi.org/10.1093/jn/127.5.758

36 Gorissen, S. H., Horstman, A. M., Franssen, R., Crombag, J. J., Langer, H., Bierau, J., Respondek, F., & van Loon, L. J. (2016). Ingestion of Wheat Protein Increases In Vivo Muscle Protein Synthesis Rates in Healthy Older Men in a Randomized Trial. The Journal of nutrition, 146(9), 1651–1659. https://doi.org/10.3945/jn.116.231340

37 Springmann, M., Wiebe, K., Mason-D'Croz, D., Sulser, T. B., Rayner, M., & Scarborough, P. (2018). Health and nutritional aspects of sustainable diet strategies and their association with environmental impacts: a global modelling analysis with country-level detail. The Lancet. Planetary health, 2(10), e451–e461. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30206-7

Weitere Beiträge im Blog

Besser einschlafen durch Milch mit Honig?

Soziale Medien und KI: Neue Strategien gegen Lebensmittelverschwendung

Wie schmecken Farben?