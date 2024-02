Im Jahr 2023 konnte die Xbox Series X/S nur ein Drittel der Verkaufszahlen von Sonys PS5 erreichen. IMAGO

Die Gerüchteküche der letzten Tage hat die Stimmung der Xbox-Fangemeinde hochkochen lassen. Schon im Sommer letzten Jahres wurde im Zuge einer Reportage vom amerikanischen Tech-Mediennetzwerk "The Verge" von Microsoft-CEO Satya Nadellas Abneigung gegenüber Exklusivspielen bekannt. Der CEO äußerte sich im Zuge einer gerichtlichen Anhörung zur Activision-Blizzard-Übernahme wie folgt: "Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne sämtliche Exklusivtitel auf Konsolen abschaffen, aber das liegt nicht in meiner Hand, besonders als Firma mit geringem Marktanteil auf dem Konsolenmarkt. Der dominierende Akteur dort (gemeint ist Sony, Anm.) hat den Markt durch Exklusivtitel definiert, also ist das die Welt, in der wir leben. Ich hege keine Zuneigung für diese Welt."

Äußerungen wie diese und frische Gerüchte, dass Microsoft einen größeren Umschwung in seinen Videospielaktivitäten plant, sorgten für Gesprächsstoff in der Xbox-Fanbubble. Schließlich versprach Xbox-Chef Phil Spencer den ängstlichen Fans ein Business-Update für diese Woche. Nähere Infos zum Zeitpunkt des Updates wurden noch nicht mitgeteilt.

Internes Meeting zur Zukunft der Hardware

Seinen Mitarbeitern verschaffte der "Head of Xbox" am Dienstag letzter Woche aber Klarheit. In einem internen Townhall-Meeting stand der Firmenchef seiner Belegschaft Frage und Antwort und sprach dabei auch zur Zukunft der Hardwareproduktion des Konzerns, wie Tech-Journalistin Shannon Liao in ihrem Newsletter zur Gamingbranche berichtete. "Mehrere Arten von Geräten" sollen so in der Zukunft der Xbox liegen. Eines dieser Geräte könnte die aus Gerüchten bekannte Xbox-Handheldkonsole sein. So könnte dieses Gerät potenziell schon 2026 kommen und sich in puncto Preisklasse und technischen Voraussetzungen stark an der Nintendo Switch anlehnen.

Wie es mit den Exklusivspielen weitergeht, ist zurzeit noch nicht abzusehen. Schon bald könnten Titel wie "Starfield" oder das kürzlich mit Gameplay vorgestellte "Indiana Jones and The Great Circle" nicht nur mehr auf Windows-PCs und auf Xbox-Konsole zu spielen sein, sondern auch auf den konkurrierenden Plattformen vermarktet werden. Mit einer Aufklärung der Situation ist erst zu rechnen, wenn Spencer das versprochene Business-Update veröffentlicht. (red. 12.2.2024)