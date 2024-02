Cassandra (Dakota Johnson) entdeckt eine neue Gabe und steht vor großen Herausforderungen. IMAGO/Everett Collection

Ein Ereignis bereits einmal erlebt zu haben, dieses Gefühl kennen viele Menschen. Auch die Rettungssanitäterin Cassandra Web hat Déjà-vus. Nach einem Arbeitsunfall, bei dem sie beinahe ums Leben kam, immer öfter. Aber kann man wirklich von einem Déjà-vu sprechen, wenn das, woran man sich erinnert, noch gar nicht passiert ist?

Als Cassandra – gespielt von Dakota Johnson – ihren Kollegen sterben sieht und die Tragödie wenig später tatsächlich eintritt, sucht die verstörte New Yorkerin ihre Augenärztin auf, die, wenig überraschend, keine Auffälligkeiten finden kann. Mit einem Mal besitzt sie eine hellseherische Gabe. Diese Erkenntnis schlägt wie eine Bombe ins ansonsten geregelte Leben der Sanitäterin ein.

Blick in die Vergangenheit

Plötzlich sieht sie sich mit einer penetranten und schwer kontrollierbaren Fähigkeit konfrontiert, die nicht nur ihr selbst zugutekommt, sondern allen Menschen in ihrer Nähe, die in Gefahr schweben. So wie den drei Teenagern im selben U-Bahn-Abteil, die von Ezekiel Sims (Tahar Rahim), einem mysteriösen "Spinnenmann", bedroht werden. Gleichzeitig wirft sie Cassandra tief zurück in die eigene Vergangenheit, die mit Spinnennetzen überwuchert ist.

MADAME WEB Trailer German Deutsch (2024)

Madame Web, das neue Werk von S. J. Clarkson, ist der vierte Film innerhalb Sonys Spider-Man-Universum. Die Titelheldin ist eine starke Frau, die sich, trotz der markanten Wendung in ihrem Leben, für das Gute einsetzt. Sie ist Lebensretterin – sowohl beruflich als auch privat. Schauspielerisch überzeugt Dakota Johnson auf ganzer Linie, trifft mit Mimik und Körpersprache ins Schwarze und schafft es, Stärke sowie Zerbrechlichkeit in Einklang zu bringen.

So gut die schauspielerische Leistung, so dürftig wirkt die Dramaturgie. Viele Explosionen und ein chaotischer Schnitt lenken teilweise von der eigentlichen Handlung ab, ein Überangebot an Jumpscares sorgt für Unruhe. Wer auf Effekthascherei steht, ist mit Madame Web sicherlich gut beraten. (Patricia Kornfeld, 13.2.2024)