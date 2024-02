Ist es ein Monster oder die Pubertät? Oder beides. Raffi (Jing Xiang) wird in gewissen Situationen zum Vampir: "Beasts Like Us", ab 14. Februar auf Amazon Prime. Nikolett Kustos/ Amazon Prime

Das Genre Horror hat in Österreich keine ganz lange Tradition. Das Fach überließ man lieber anderen. Wenn sich einmal jemand daran wagte, erregte das Ergebnis fast immer Aufsehen: So gesehen bei Andreas Prochaska mit In 3 Tagen bist du tot, Veronika Franz und Severin Fiala mit Ich seh Ich seh oder Marvin Kren mit Rammbock. Noch weniger bespielt als Horror ist Spaß mit Horror in Österreich. Bis auf horrible Situationen – Staffel vier der Piefke-Saga ist in der Erinnerung als besonders gespeichert oder zuletzt auf Amazon die Serie Mandy und die Mächte des Bösen – ist das Feld weitgehend unbeackert. Mit der Serie Beasts Like Us ändert sich das jetzt.

Worum es geht

Simon wollte ein simples Date, doch der Abend hat sich anders entwickelt. Romantik ist kaum im Spiel, als er dazu aufgefordert wird, der vor ihm liegenden Pizzabotin eine Riesenspritze in den Kopf zu rammen. Simon kann das nicht, was für ihn spricht. Lukas schon, das spricht für ihn. Denn mit seiner entschlossenen Tat rettet er sich, Simon, Natalie und Raffi den Hals. Vorerst zumindest.

Vier Stunden zuvor – und hier setzt die schräge Horror-Comedy an – wackeln im Kühlschrank die Eier. Das hat nichts mit dem entscheidenden Fehler zu tun, den Natalie, die ihrerseits wiederum ein Date mit Simon hatte und "Beam me up, Spocky" sagte, macht. Geht eigentlich gar nicht, sagt Simon, ist aber geneigt, ein Auge zuzudrücken. Die Ladys stehen nicht gerade Schlange. Tipps bekommt er von Lukas. Der kennt sich gut mit Frauen aus. Ein neuerliches Date ist schnell ausgemacht, Simon (Jakob Schmidt) nimmt Lukas (Benedikt Kalcher) mit, schließlich gibt es neben Natalie (Cosima Henman) noch Raffi (Jing Xiang). Details besprechen die beiden in der U-Bahn auf dem Weg.

Bis dahin würde alles in eine beliebte Romcom-Saga "Wenn Teenager träumen" passen, würde da nicht plötzlich in der U-Bahn eine zombiehafte Erscheinung auftreten und im Becher um Kleingeld bitten. Für Simon und Lukas ist das völlig normal. Nach dem Ausbruch eines Virus leben ungewöhnliche neben gewöhnlichen Kreaturen mehr oder minder friedlich nebeneinander. Sämtliche Kreaturen der Unterwelt – Zombies, Werwölfe, Vampire, Monster - sind eingegliedert in die Gesellschaft. Man hat sich aneinander gewöhnt.

Nicht aber an das Z-Virus, das plötzlich ausbricht und die vier samt der ganzen Stadt ins Chaos katapultiert. Das Virus macht Menschen zu Zombies. Die WHO ist mit neuem Impfstoff auf dem Weg, das dauert. Ein Schelm, der an Corona denkt.

Was es ist

Beasts Like Us, von Rundfilm produziert, ist die erste, ausschließlich in Österreich produzierte Serie von Amazon Prime und seit Mittwoch ebendort abrufbar. Regie führte Marc Schlegel, die Bücher schrieben Peter Bruck und Ernest Golda. Rundfilm-Produzentin Constanze Schumann hat die Serie mitentwickelt. Bei den Hauptrollen setzt Amazon mit Cosima Henman, Jakob Schmidt, Jing Xiang und mit dem Österreicher Benedikt Kalcher auf einen deutsch-österreichischen Cast. In Nebenrollen sind Thomas Mraz, David Ketter, Alexander Jagsch, Reinhard Nowak, Markus Freistädter und Armin Rohde als gelockter Graf Dracula zu sehen.

Für die vielen visuellen Effekte sorgte das Wiener Büro Vast, gleichzeitig wurde Wert auf Maske und Ausstattung gelegt."Beasts Like Us" zeigt eine offene Gesellschaft, aber so offen und gleichberechtigt ist sie dann doch wieder nicht", sagt Producerin Schumann. Graf Dracula gründet seine eigene Vampirpartei, weil in der Rentenversicherung Vampire als Unsterbliche nicht inkludiert sind. Es brodelt unter der Oberfläche. Beasts Like Us ist voll mit spitzen Anspielungen auf reale Verhältnisse.

Es habe viel Spaß gemacht, Beasts Like Us zu drehen, sagte Schumann bei der Premiere. Dem Ergebnis merkt man es an. (Doris Priesching, 14.2.2024)