Eric Idle (80) hat Monty Python gemeinsam mit John Cleese (84), Graham Chapman (1941–1989), Terry Gilliam (83), Terry Jones (1942–2020) und Michael Palin (80) gegründet. Chris Pizzello/Invision/AP

Eric Idle, der Star aus Filmen wie Die Ritter der Kokosnuss (1975) und Das Leben des Brian (1979) steht finanziell schlecht da. Sogar so schlecht, dass er letztes Jahr sein Haus verkaufen musste, zumindest behauptete der Komiker das in einer Reihe von Postings auf X, ehemals Twitter. "Ich weiß nicht, warum die Leute immer davon ausgehen, dass wir reich sind", erklärt der Brite darin. Monty Python sei nämlich finanziell eine Katastrophe gewesen, und mit 80 Jahren weiterzuarbeiten, um sein Leben zu finanzieren, sei nicht leicht.

Altes Geld

Monty Python hat sich 1983 aufgelöst, das sei sein halbes Leben her, antwortet Idle auf die Frage, ob er nicht von den alten Erfolgen leben könne. Zwar gab es 2014 für einen Auftritt eine Reunion, aber neues Material gibt es schon lange nicht mehr. Gut verdient habe er mit Monty Python's Spamalot, dem Musical zum Kultfilm Ritter der Kokosnuss. Aber auch das liege schon fast 20 Jahre zurück.

An der angekündigten Musicalversion von Das Leben des Brian, die sein ehemaliger Kollege John Cleese (84) umsetzen will, ist Idle nicht beteiligt. Daher wird auch der von Idle geschriebene Kultsong Always Look on the Bright Side of Life nicht darin enthalten sein. Sowieso ist John Cleese nicht gut auf seinen Monty-Python-Mitgründer zu sprechen. Sie hätten sich seit über sieben Jahren nicht mehr gesehen. Und eigentlich seien sie laut Idle sowieso nie Freunde, sondern nur Kollegen gewesen. (red, 13.2.2024)