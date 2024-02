Das Romy-prämierte Format der drei Hobbyköche, die einen Ochsen schlachten, zerlegen und in Gläser einrexen, geht am 12. Februar online

Wien – Im Herbst 2015 lief die Serie "Ochs im Glas" im ORF. Nach dem Motto "drei Männer, ein Ochs, 1.500 Gläser" zerlegen darin Fotograf und Filmer Ingo Pertramer, Privatier Thomas Nowak und Restaurantkritiker Florian Holzer ein ganzes Rind in seine Einzelteile, verarbeiten und konservieren es. Seit 12. Februar ist die achtteilige, Romy-prämierte Serie jetzt auch auf Netflix zu sehen.

Ingo Pertramer (links), Florian Holzer (Mitte) und Thomas Nowak bringen den Ochsen in das Glas, jetzt auch auf Netflix. Foto: Hanna Gassner

Gedreht wurde 2014 zwei Wochen lang am niederösterreichischen Hof von Thomas Nowak in "improvisierten Freiluftküchen" sowie bei der Rinderzucht am Gleinkersee in Oberösterreich. Ob der Streamingdienst auch die Nachfolgeserien "Fisch Ahoi" und "Milch und Honig" zeigt, ist noch nicht bekannt. (red, 13.2.2024)