Deep-Purple-Sänger Ian Gillan und Schlagzeuger Ian Paice sind schon länger im Geschäft. APA/AFP/Ritzau Scanpix/TORBEN CH

"Smoke on the Water" hat eines der bekanntesten Gitarrenriffs der Musikgeschichte. Auch das dazugehörige Album "Machine Head" war 1972 ein großer Erfolg – so groß, dass Deep Purple für den 29. März eine "Super-de-luxe-Edition" angekündigt haben. Als Vorgeschmack auf die Neuauflage haben die britischen Rocker schon einmal eine erste Hörprobe veröffentlicht.

In "Machine Head: Super Deluxe Edition" befinden sich neben einem Remaster des Originalalbums neue Stereo- und Dolby-Atmos-Mischungen von niemand Geringerem als Dweezil Zappa, Sohn des legendären Musikers Frank Zappa. Der 1993 an Krebs verstorbene Frank Zappa wird übrigens im Text von "Smoke on the Water" erwähnt, weil auch er einen wesentlichen Beitrag zum Entstehen der Kulthymne geleistet hat.

Smoke on the Water (2024 Remix)

Smoke on the Water (2024 Remix) · Deep Purple Deep Purple - Topic

Im Dezember 1971 spielte Zappa nämlich mit seiner Band Mothers of Inventions ein Konzert im Kasino von Montreux in der Schweiz, das damals unter Rockmusikern für seine besondere Akustik bekannt war. Deep Purple wollten das Kasino im Anschluss als Aufnahmeort für ihr nächstes Album nutzen. Während des Konzerts schoss aber einer der Besucher mit einer Leuchtpistole in die Luft, woraufhin das Kasino Feuer fing und abbrannte. Der Rauch, der sich daraufhin auf den Genfersee legte, diente als Inspiration für "Smoke on the Water". (red, 13.2.2024)