Sonne und blauer Himmel statt grauer Tristesse: Wer dem nasskalten Wetter in Mitteleuropa entfliehen möchte, ist an diesen europäischen Destinationen gut aufgehoben

Wer von der kalten Jahreszeit eine Auszeit benötigt, muss keine Weltreise planen. Europa hat einige Reiseziele zu bieten, an denen selbst im Februar und März über 15 Grad Celsius herrschen, und sogar eine Handvoll, die bereits um die 20 erreichen. Von den sonnenverwöhnten Kanarischen Inseln über mediterranes Flair auf Zypern bis hin zu Blütenprachten mitten im Atlantik auf Madeira versprechen diese Reiseziele milde Temperaturen und eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen blauen Himmel erleben zu können. Das hat eine Auswertung von Travelcircus ergeben.

10. Málaga, Spanien

Strandszene in Málaga, aufgenommen im Dezember 2023. REUTERS/JON NAZCA

Málaga landet knapp hinter Sevilla auf Platz zehn der wärmsten Orte in Europa im Februar und März. Auch wenn die Stadt am Mittelmeer mit 17,5 Grad Celsius nicht die wärmste ist, kann man mit sechs Stunden Sonne pro Tag das erste Gefühl von Sommer genießen. Neben 16 verschiedenen Stränden bietet die Hauptstadt der Region Costa del Sol einiges an Kultur. Immerhin wurde Picasso hier geboren.

9. Sevilla, Spanien

Sommergefühle im Winter: Sevilla. AFP/JORGE GUERRERO

Auf Platz neun der Auswertung landet die andalusische Stadt Sevilla. Sie überzeugt mit 6,5 Stunden Sonne pro Tag. Die Temperaturen liegen im Februar und März bei durchschnittlich 18,5 Grad Celsius.

8. Funchal, Portugal

Funchal liegt auf der portugiesischen Blumeninsel Madeira. Sie zeichnet sich durch schwarze Strände, die üppige und grüne Natur, tausende bunte Blumen sowie Berge mit knapp 2.000 Höhenmetern aus. Durchschnittstemperatur im Februar und März: 19 Grad Celsius.

7. Larnaka, Zypern

Der siebente Platz der Auswertung geht an Larnaka auf Zypern. Zwar liegt die Durchschnittstemperatur im Februar und März noch bei 19 Grad Celsius, doch besonders im März können es auch schnell mal 20 Grad Celsius werden. Auch bei den Sonnenstunden punktet die Stadt. Mit 7,5 Stunden pro Tag liegt sie im Vergleich zu ihren Konkurrenzstädten auf Platz eins.

6. Alicante, Spanien

Der Stadtstrand von Alicante. EPA

Am Fuße der Santa-Bárbara-Burg liegt Alicante. Die sonnenträchtige Stadt überzeugt ihre Besucher und Besucherinnen mit täglich etwa sieben Sonnenstunden. Bei milden 18 Grad Celsius bietet sich sowohl ein Bummel an der Promenade des Mittelmeers als auch durch die Gassen an.

5. Murcia, Spanien

Der Calblanque Regional Park in der Gegend von Murcia. Getty Images

Lange Strände, 18,5 Grad Celsius, 6,5 Stunden Sonne pro Tag und nur 4,5 Regentage pro Monat bekommen Reisende in Murcia, das damit den fünften Platz der Auswertung erreicht hat. Sonnige Ziele an der Küste sind unter anderem der weiße Sandstrand San Pedro del Pinatar oder die Bucht Cartagena.

4. Teneriffa, Spanien

Vitamin D tanken auf Teneriffa. Fotolia/Davis

Die Kanareninsel landet auf dem vierten Platz der Gesamtauswertung. Hier werden nicht nur alle, die sich auf 21,5 Grad Celsius freuen, glücklich, sondern auch alle, die in den sieben Sonnenstunden pro Tag dringend eine ordentliche Portion Vitamin D tanken möchten.

3. La Gomera, Spanien

La Gomera, eine eher unbekannte kanarische Insel, landet bei der Gesamtbewertung auf dem dritten Platz. Mit durchschnittlich 4,5 Regentagen im Februar und März, sieben Sonnenstunden und angenehmen 21 bis 22 Grad Celsius kann man hier gut dem mitteleuropäischen Winterwetter entfliehen.

2. Gran Canaria

Auf Gran Canaria herrschen bereits jetzt fast sommerliche Temperaturen. bigstock.com

Türkisfarbenes Wasser, weiße Sandstrände, Wanderwege im Roque Nublo-Gebirge – all das bietet Gran Canaria. Mit im Schnitt sieben Sonnenstunden pro Tag, 22,0 Grad Celsius und nur fünf Regentagen im Februar und März kann hier bereits am Anfang des Jahres in den Sommer gestartet werden.

1. Lanzarote, Spanien

Lanzarote gewinnt in der Travelcircus-Auswertung die Goldmedaille mit 7,5 Sonnenstunden, durchschnittlich 22,5 Grad Celsius bei nur zwei Regentagen im Februar und März. (red, 14.2.2024)