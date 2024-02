Auch wenn es uns in Filmen gern so vorgegaukelt wird: Nicht jede Freundschaft ist für die Ewigkeit. Mit manchen Freundinnen und Freunden entwickelt man sich einfach auseinander, es gibt aber auch Freundschaften, die einem nicht guttun, weil man darin manipuliert oder ausgenutzt wird. Während man ziemlich genau weiß, wie man romantische Beziehungen beendet, ist es gar nicht so einfach, eine Freundschaft zu beenden – noch dazu so, dass es für beide Seiten fair ist. Wann es besser ist, eine Freundschaft einfach auslaufen zu lassen – und wann ein Trennungsgespräch die richtige Lösung ist. (red, 15.2.2024)

Im Podcast angesprochene "Besser leben"-Folgen

Was bei Freundschaften wirklich zählt

Wieso wir uns öfter einfach so bei Freunden melden sollten