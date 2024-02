Idles - Tangk

Wie um zu zeigen, wessen Geistes Kind Idles sind, hat sich die britische Post-Punk-Band für einen Song ihres neuen Albums mit James Murphy und Nancy Whang von LCD Soundsystem zusammengetan. Dancer ist so etwas wie der kleineste gemeinsame Nenner der beiden Bands. Druckvoll, tanzbar, mit einem Bein im Punk. Doch Idles sind auf ihrem fünften Album Tangk atmosphärischer als sonst, was eine Art neue Zärtlichkeit zeitigt. Zu sehr sollte man sich aber nicht in Sicherheit wiegen, der nächste Ausbruch kommt bestimmt. Das klingt in Summe immer noch besser als bloß gut.

Nouvelle Vague – Should I Stay Or Should I Go?

Seit über 20 Jahren macht die französische Band Nouvelle Vague Karriere mit ausgesuchten Bossa-Nova-Coverversionen. Die überträgt sie in nämlichen Stil. Auf ihrem sechsten Album bringt sie die Hüften ihres Publikums mit Interpretationen von Bands wie The Clash (Should I Stay or Should I Go?), The Smiths (This Charming Man), Depeche Mode (People Are People), Blondie (Rapture) oder Yazoo (Only You) zum Kreisen. Das besitzt stellenweise eine abgründige Qualität, ergibt ein verkatertes Jet-Set-Feeling auf hohem Niveau. Schöne Menschen, volle Gläser, Schädlweh. Cheers.

Mojo Nixon & Skid Roper - Frenzy

Vor zwei Wochen ist Mojo Nixon mit 66 Jahren gestorben, ein US-amerikanisches Original, das die Unvereinbarkeit Mojo und Nixon in seinem Bühnennamen zusammentrug und mit Elvis Is Everywhere einen Novelty-Hit auf MTV hatte. Zusammen mit Skid Roper hat er in den 1980ern einige launige Alben veröffentlicht, darunter Frenzy. Höherer Unfug feinster Sahne – ohne Fischfilet. Hervorzuheben und als Einstieg empfohlen sei die Coverversion von Iron Butterflys In-A-Gadda-Da-Vida – als 90 Sekunden dauernde Bonsai-Version mit Schuhschachtel-Drums und Mundharmonika. Guter Mann. (Karl Fluch, 20.2.2024)