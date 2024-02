Wegen angeblichen Missbrauchs seiner Marktmacht steht Facebook vor einer umgerechnet 4,4 Milliarden Euro schweren Sammelklage in Großbritannien. Ein London Gericht ließ eine entsprechende Klage der Rechtswissenschaftlerin Liza Lovdahl Gormsen im Namen von 45 Millionen britischen Nutzern des Online-Netzwerks am Donnerstag zu. Sie wirft dem Unternehmen vor, Daten der Nutzer zu Geld zu machen, ohne diese angemessen an den Einnahmen zu beteiligen.

Facebooks Mutterkonzern Meta bezeichnet die Klage als "völlig unbegründet". Sie ignoriere den wirtschaftlichen Nutzen des Online-Netzwerks. Das Competition Appeal Tribunal (CAT) hatte einen Anlauf Gromsens im vergangenen Jahr abgeblockt. Die nun zugelassene, überarbeitete Klage solle "spätestens in der ersten Hälfte 2026" verhandelt werden. Meta will sich nach eigenen Angaben "energisch verteidigen". (APA, 15.2.2024)