Zu den Gewinnerinnen beim österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis gehören Linda Wolfgruber und Lilly Axster - Verleihung am 18. April in Eisenstadt

Der sogenannte Praterwal, neuerdings im Wien Museum wohnhaft, ziert die Titelseite von Michael Hammerschmids Gedichtband über Wiener Tierfiguren "stopptanzstill!". Picus Verlag

Wien - Die Gewinnerinnen und Gewinner der österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise stehen fest: Die mit jeweils 6.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen heuer an "sieben. die schöpfung" von Linda Wolfsgruber (Tyrolia), "Josch, der Froschkönig. Ein Nicht-Märchen" von Petra Piuk und Gemma Palacio (Leykam), "stopptanzstill! Wiener Tier Figuren Gedichte" von Michael Hammerschmid (Picus) und "Ich sage Hallo und dann NICHTS" von Lilly Axster (Tyrolia).

Weitere sechs Titel wurden von der Jury als Leseempfehlung ausgewählt. "Auch heuer zeigt sich wieder, wieviel sich in der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur tut. Nicht nur gibt es neue Verlage und frisch eingerichtete Verlagsprogramme, es gibt auch eine Fülle junger Talente, die sich auf höchstem Niveau schreibend und illustrierend der Kinder- und Jugendliteratur widmen".

Dreißig Verlage

"Und dann gibt es die bewährten und etablierten Künstlerinnen und Künstler, die wieder einmal zeigen, was alles an Themen, Sujets und Schreib- und Illustrationsstilen in dieser Kunstform möglich ist", wurde Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Freitag in einer Aussendung zitiert.

Insgesamt wurden 75 Bücher aus dreißig Verlagen eingereicht. Die Preisverleihung findet am 18. April in Eisenstadt statt. (APA, 16.2.2024)