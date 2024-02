"Nur" mehr etwas weniger als eine halbe Million Spieler können "Helldivers 2" gleichzeitig genießen. Sony

Wahrscheinlich haben nicht einmal die Spieleentwickler selbst mit dieser Art von Popularität gerechnet. In nur wenigen Tagen nach Release konnte der Third-Person-Koop-Shooter "Helldivers 2" hunderttausende Fans für sich gewinnen. Ein günstiger Preis und eine faire Strategie zur Monetisierung sowie die klug ausgenutzte Marktlücke für echte Koop-Videospielerfahrungen haben dem Spiel zu einem unerwarteten Erfolg verholfen.

Der Erfolg hat jedoch seinen Preis. Immer wieder kam es zu Problemen bei der Verbindung, und Spielerinnen und Spieler flogen regelmäßig aus den Spiele-Sessions. Wie der Twitter-User Wario64 in einem Screenshot am 18. Februar postete, will das Entwicklerstudio deshalb vorerst auf mehr als 450.000 gleichzeitige Spieler verzichten. Da die Verbindungsprobleme auch spielerisch relevante Baustellen eröffnete, etwa nicht ausgezahlte Belohnungen für erfolgreiche Missionen, sahen sich die Entwickler zu diesem Schritt gezwungen. Dem Erfolg tat dies keinen Abbruch. Alleine auf Steam konnte in den letzten 24 Stunden ein neuer Playerpeak von etwa 409.000 Spielern verzeichnet werden. Mit dieser Zahl rangiert das Spiel schon jetzt unter den Top 25 aller Zeiten.

Umdenken bei Sony

Es scheint, als hätte dieser Kassenschlager zum Umdenken in der Chefetage des japanischen Tech-Konzern geführt. Nachdem "Helldivers 2" ein PS5- und Windows-PC-Crossplay-Titel ist und ein Großteil der Playerbase das Spiel auf PC genießt, könnte das einen weiteren Schritt in der Aufweichung von Sonys Exklusivtitelpolitik bedeuten. Schon die Veröffentlichung ehemaliger Exklusivtitel wie etwa des Blockbuster-Titels "The Last of Us" sechs Monate bis ein Jahr nach Release signalisierte die Abkehr von der bisherigen Strategie. "Helldivers 2" markiert jetzt einen erfolgreichen Parallelstart auf zwei Plattformen. Ein Beispiel, das vielleicht Schule machen könnte.

Der Actiontitel "Helldivers 2" reiht sich nach "Palworld" und "Enshrouded" in eine Liste von Spielehits, die alle mit Fokus auf PC-Release und in einem noch nicht endgültigen Zustand die Spielermassen beeindrucken. Es bleibt abzuwarten, wie diese Titel zukünftiges Wachstum verkraften werden und die anhaltende Entwicklung dieser drei Spiele sich über die Zeit verändern wird. (red, 20.2.2024)