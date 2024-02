Der australische Staatsbürger kann laut seinem Anwalt nicht zu seiner Auslieferungsanhörung vor dem britischen Gericht am Dienstag erscheinen

Wikileaks-Gründer Julian Assange geht es laut seiner Frau Stella "geistig und körperlich" schlecht. AP/Kirsty Wigglesworth

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, fühlt sich laut seinem Anwalt Edward Fitzgerald unwohl und erscheint deshalb am Dienstag nicht zu seiner Auslieferungsanhörung vor einem britischen Gericht. In der Anhörung geht es um einen Auslieferungsantrag des US-Justizministeriums, das Assange Spionage vorwirft. Ein abgelehnter Antrag auf Berufung sollte bei der zweitägigen Anhörung vor dem High Court nochmals geprüft werden.

Der 52-jährige Assange verbrachte sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London, bevor er 2019 herausgeholt und inhaftiert wurde. Seitdem wird der australische Staatsbürger in einem Hochsicherheitsgefängnis im Südosten Londons festgehalten. Seine Frau Stella Assange warnte letzte Woche, dass sich sein Gesundheitszustand "körperlich und geistig verschlechtert". (Reuters, APA, red, 20.2.2024)