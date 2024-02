Kombi, Kleinwagen, Cabrio und Co

Volkswagen

Elektrisch kombiniert

VW gibt endlich die offiziellen Bilder zum ID.7 Tourer frei, und es zeigt sich: Der erste Elektro-Kombi des deutschen Branchenriesen ist ein recht schickes, VW-typisch schnörkellos designtes Teil geworden.

Volkswagen

Am wichtigsten sind natürlich die ins Praktische zielenden Parameter: Bei einer Länge von 4,96 Meter (identisch mit der Fließheck-Limousine; Radstand: 2,97 m) kommt der Tourer auf ein Kofferraumvolumen von 605 bis 1.714 Liter, zum Vergleich neuer Passat Variant: 690 bis 1.920 Liter bei 4,92 m Länge. Zwei Batteriegrößen sind avisiert, einmal netto 77 kWh (Ladeleistung 175 kW), einmal 86 (200 kW), die Topversion soll bis zu 685 km Reichweite ermöglichen.

Volkswagen

Der Heckmotor leistet wie in der Limousine 210 kW (286 PS), auch das Interieur ist 1:1 mit jener ident, und das AR-Head-up-Display zählt zum Serienumfang. Eine GTX-Version, also mit Allradantrieb, ist ebenfalls in Aussicht gestellt. Österreich-Marktstart ist im Sommer, Preise stehen noch aus.

Herausgeputzt zum Jubiläum

Volkswagen

Mit bisher über 37 Millionen Stück ist der VW Golf der weltweit meistverkaufte europäische Pkw aller Zeiten. Heuer feiert der Bestseller den 50. Geburtstag, trifft sich gut, dass das mit dem Facelift der achten Generation synchron geht.

Volkswagen

Optisch und beim Bedienkonzept (fast nur Touch) vermochte der Achter bisher nicht rundum zu überzeugen, beides soll nun besser werden – die Frontpartie wirkt jedenfalls gleich stimmiger. Im Antriebskapitel steigert sich bei den Plug-in-Hybriden die Reichweite auf rund 100 km, Marktstart ist im Juni.

Nummer Sieben startklar

Suzuki

Suzuki legt seinen Kleinwagenbestseller Swift neu auf. Die siebente Generation kommt im Frühjahr in den Handel, Preise stehen noch aus. Neben dem Fronttriebler ist auch wieder eine Allradversion vorgesehen, und als einzige Motorisierung kommt ein 84 PS starker 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit Zwölf-Volt-Mildhybrid zum Einsatz.

Liefern unter Strom

Ford

Ford hat seinen neuen Tourneo Courier vorgestellt, der im Dezember auch in einer Elektroversion (siehe Bild) kommen wird: mit 100-kW-Motor und Frontantrieb, mehr Details lässt sich der Hersteller noch nicht entlocken – bis auf den Umstand, dass das gleiche Antriebs- und Batteriepaket dann im Elektro-Puma zum Einsatz kommt. Mit 4,40 Meter Länge ist der Tourneo Courier auch noch gut für den Stadteinsatz geeignet.

Über uns des Himmels Pracht

Mercedes-Benz CLE Cabriolet (Mercedes CLE Cabriolet); Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Mercedes bleibt dem Offen-Thema gegen den Trend treu. Das CLE Cabriolet als jüngster Beitrag basiert auf der formidablen neuen E-Klasse. Bildschön – und stilecht mit Textilverdeck, das in 20 Sekunden öffnet oder schließt und in drei Farben erhältlich ist: Schwarz, Rot, Grau.

Mercedes-Benz

Auf 4,85 m Länge haben vier Insassen deutlich mehr Platz als im C-Klasse-Cabrio, und die Mercedes-typisch breite Antriebspalette deckt (noch ohne AMG) ein Leistungsspektrum von 197 bis 381 PS ab, begleitet von Preisen zwischen 72.180 und 99.780 Euro. Ab Ende April.

Alte Schule in Hochkultur

Aston Martin

Bei der Neuauflage des Vantage stellt Aston Martin einmal mehr sein glückliches Händchen für ästhetisch hochwertiges Gerät unter Beweis. Hin­sichtlich (antriebs)technischer Potenz ist die noble, 1,26 m flache Flunder für den Hersteller das "Nonplusultra unter den Sportwagen mit Frontmotor und Hinterradantrieb".

Aston Martin

Der von AMG stam­mende 4,0-Liter-Biturbo-V8 leistet 665 PS, sprich: 155 PS mehr als beim vorigen Standardmodell, die Achslastbalance liegt bei 50:50, die 8-Gang-Automatik stammt von ZF. Auslieferungsbeginn ist im zweiten Quartal. (Andreas Stockinger, 21.2.2024)

Aston Martin

