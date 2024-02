Die Amalfiküste ist wohl jedem Italien-Reisenden ein Begriff. Sie steht für steile Klippen, malerische Dörfer, atemberaubende Landschaft und azurblaues Meer. Bisher waren die Orte am Golf von Salerno mit dem Flugzeug schwer zu erreichen. Denn der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Neapel. Von dort sind es allerdings zwei Stunden mit dem Zug oder eineinhalb Stunden mit dem Auto bis zur Kleinstadt Amalfi. Das soll sich nun ändern. Denn die Destination bekommt einen eigenen Flughafen. Der Airport Salerno Costa d'Amalfi soll bereits im kommenden Juli in Betrieb gehen. Er liegt etwa 45 Kilometer von der Stadt Amalfi und etwa 20 Kilometer von der Stadt Salerno entfernt.

Mit dem wiederbelebten Flughafen Salerno Costa d'Amalfi soll auch der Airport Neapel entlastet werden. APA/AFP/TIZIANA FABI

Wirklich neu ist das Projekt allerdings nicht, denn es gibt bereits eine einschlägige Infrastruktur vor Ort, einen ehemaligen Militärflughafen, der bereits 1926 erbaut wurde und zwischenzeitlich unter anderem auch als Privatflughafen diente, bevor er zwischen 2007 und 2016 als kommerzielles Drehkreuz genutzt wurde. Danach war Schluss. Nun soll der Flughafen Salerno Costa d'Amalfi wiedereröffnen, heißt es auf der Website der Flughafengesellschaft Gesac. Bis 2027 soll ein neuer Passagierterminal entstehen. Spätestens 2027 soll der Flughafen wieder seinen "vollen Betrieb" erreichen, berichtet "Reisereporter".

Nach Angaben von "CNN Travel" soll der Airport danach weiter ausgebaut werden. 2043 könne er sechs Millionen Flugreisende pro Jahr abfertigen. Der Airport werde dazu beitragen, den internationalen Flughafen Capodichino in Neapel zu entlasten, der im Jahr 2023 ein Rekordaufkommen von 12,4 Millionen Passagierinnen und Passagieren verzeichnet habe. Die erste Fluggesellschaft, die den Betrieb am Flughafen Salerno aufnehmen wird, ist Volotea. Am 11. Juli soll es so weit sein, teilte die die spanische Billigairline mit. Fraglich ist allerdings, ob der neue Flughafen das sommerliche Verkehrschaos an der Amalfiküste, das jedes Jahr für Schlagzeilen sorgt, wird lösen können. (red, 21.2.2024)