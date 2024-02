Regisseur Volker Grohskopf ist im Alter von 58 Jahren gestorben. ORF

Wien - Der ORF trauert um Volker Grohskopf, der am 20. Februar 2024 im Alter von 58 Jahren verstarb. Der seit 1989 für den ORF tätige Regisseur, der sowohl in Film- und Fernsehen als auch im Theater zu Hause war, setzte zahlreiche TV-Unterhaltungs- und Kulturprogramme ins Bild, würdigte der ORF in einem Nachruf. Grohskopf arbeitete u.a. für Sendungen wie "Licht ins Dunkel" oder "Vera" und gestaltete eine Vielzahl an Dokumentationen.

Grohskopf "war in der Unterhaltung ebenso zu Hause wie in der Hochkultur und hat beide Genres gleichermaßen verstanden, geschätzt und diese Wertschätzung auch auf den Schirm gebracht. Mit seinem Ableben verliert der ORF einen herausragenden Programmmacher", so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Mittwoch. (APA, 21.2.2024)