Nach kurzer Bühnenabstinenz kommen Slayer wieder zurück. imago images/Fotoarena

Slayer haben vor fünf Jahren ihre Abschiedstournee verkündet und eine Lücke im Genre Thrash-Metal hinterlassen. Gitarrist und Songschreiber Kerry King meldete sich heuer mit neuer Band zurück und gastiert im Sommer am Nova Rock im Burgenland. Nun hat die Formation überraschend zwei Reunion-Shows angekündigt. Slayer treten demnach in Chicago und in Louisville bei Festivals als Headliner auf. Ob das nun ein längeres Comeback wird, blieb unklar. (APA, 22.2.2024)