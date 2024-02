Der Ball ruhte (Symbolbild). IMAGO/Hansjürgen Britsch

Amstetten - Das erste Viertelfinalduell zwischen dem VCA Amstetten und Meister Hypo Tirol in der Austrian Volley League der Männer ist aufgrund von Organisationsproblemen seitens der Gastgeber ausgefallen. Die Partie der "best-of-3"-Serie war am Sonntag wegen eines Nachwuchsturniers in Amstetten auf 17 Uhr verschoben worden. Da die Halle aber eine Stunde vor Beginn nicht spielbereit war, sagten die Schiedsrichter das Spiel ab. Amstetten droht nun eine Strafverifizierung.

Tirol-Cheftrainer Stefan Chrtiansky zeigte sich angesichts des Vorfalls verärgert. "Es ist ein Wahnsinn, so etwas ist absolut unprofessionell. Wir sind angereist, können jetzt wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren." Die endgültige Entscheidung über die Spielwertung liegt nun in den Händen des Volleyballverbands. (APA, 25.2.2024)